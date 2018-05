eMAG reduceri. 3 combine frigorifice care iti aduc racoarea in bucatarie

eMAG reduceri combine frigorifice. Vara este aproape aici, asa ca trebuie sa incepem sa ne gandim la modul in care ne vom proteja alimentele cand temperaturile vor creste simtitor.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Am analizat preturile si am identificat 3 combine frigorifice care au preturile reduse si cu 40%.

eMAG reduceri combine frigorifice Albatros

1. Combina frigorifica Albatros CF32A+, cu un volum de 240 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, cu inaltimea de 166 de cm, 3 ani garantie, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina frigorifică are un consum anual de energie de 237 kWh, are usi reversibile si compartiment pentru fructe si legume.

eMAG reduceri combine frigorifice la oferta

Volumul net al frigiderului este de 175 de litri. Frigiderul are 3 rafturi din sticla și 4 rafturi pe usi. Sistemul de dezghetare este automat.

In ceea ce priveste congelatorul, acesta are un volum net de 65 de litri si 3 compartimente.

Merita mentionat si faptul ca aceasta combina frigorifica are un termostat ajustabil si picioare ajustabile.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Haier

2. Combina Frigorifica Haier C2FE736CWJ, cu un volum de 248 de litri, clasa A++ de eficienta energetica, sistem No Frost, cu inaltimea de 190 de cm, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Foloseste cu pana la 40 % mai putina energie in comparatie cu un frigider evaluat clasa de energie A. Iar iluminatul cu LED-uri utilizeaza mai putina energie decat iluminatul conventional, este mai luminos si dureaza mai mult.

eMAG reduceri combine frigorifice clasa A++

Tehnologia No Frost asigura o mai buna distributie a aerului rece pe tot frigiderul evitand depunerile de gheata.

Functia Mod vacanta va va fi si ea de mare ajutor. Cand plecati in vacanta, pur si simplu activati aceasta functie care opreste frigiderul si mentine congelatorul sa functioneze. Acum puteti economisi bani atunci cand sunteti departe de casa.

Functia super racire este o alta functie inteligenta care poate fi folosita pentru a raci o cantitate mare de alimente in frigider. Pastreza mancarea nou achizitionata la o temperatura potrivita chiar de la inceput.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Albatros Clasa A+

3. O alta combina frigorifica Albatros care are o reducere de peste 40% este combina CF39A+. Insa, spre deosebire de modelul prezentat anterior, aceasta combina are un volum mai mare, de 312 litri.

Combina face parte din clasa A+ de eficienta energetica, are inaltimea de 186 de cm, 3 ani garantie si o reducere de 40% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

eMAG reduceri combine frigorifice ieftine

Combina frigorifica are un consum anual de energie de 273 de kWh, usi reversibile si dispune de un compartiment pentru fructe si legume.

Volumul net al frigiderului este de 229 de litri. Acesta are 4 rafturi din sticla si 3 rafturi pe usi. Sistemul de dezghetare al frigiderului este automat. Congelatorul are 89 de litri si 3 compartimente. De asemenea, aceasta combina frigorifica are picioare ajustabile si termostat ajustabil.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.