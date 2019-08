eMAG reduceri. 3 combine frigorifice sub 1.000 de lei, perfecte pentru zilele caniculare

eMAG reduceri combine frigorifice. Magazinul online emag.ro are in aceasta perioada caniculara oferte excelente la aparate frigorifice.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 combine frigorifice cu un volum generos care costa sub 1.000 de lei.

eMAG reduceri combine frigorifice Star-Light

1. Combina frigorifica Star-Light CRFV-268A+, cu un volum de 268 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 170 de cm, de culoare alba, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Consumul anual de energie este de 257 de kWh. Usile sunt reversibile, iar nivelul de zgomot este de 40 dB. Combina frigorifica are compartiment pentru legume si fructe, suport pentru oua si tava pentru gheata.

Frigiderul are un volum net de 184 de litri, 4 rafturi din sticla in interior si 4 rafturi pe usa. Sistemul de dezghetare este automat.

Congelatorul are un volum de 84 de litri, 3 compartimente, un sistem de dezghetare automata si o capacitate de inghet de 4 kg la 24 de ore.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Heinner

2. Combina frigorifica Heinner HC-V268A+, cu un volum de 268 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 170 de cm, care beneficiaza de control mecanic cu termostat ajustabil, de culoare alba, are o reducere de 21% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina beneficiaza si de 5 ani garantie.

Capacitatea de incarcare suficienta pentru nevoile zilnice si pentru intreaga familie.

Control mecanic cu termostat ajustabil - Setezi simplu si rapid atat temperatura din compartimentele de racire si congelare, dar si modul de functionare dorit.

Combina beneficiaza de 3 rafturi din sticla in frigider si de 3 sertare in congelator, precum si de un compartiment pentru fructe si legume. Ai compartimente spatioase si convenabile pentru toate nevoile tale si intotdeauna suficient spatiu.

eMAG reduceri combine frigorifice clasa A+

Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura

vizibilitate in orice colt al combinei frigorifice.

Usile sunt reversibile. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Monteaza-le asa cum doresti si in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Samus

3. Combina frigorifica Samus SCW340A+, cu un volum de 273 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina frigorifica Samus are urmatoarele caracteristici:

-capacitate totala neta: 273 litri

-cap. neta frigider/congelator: 205/68 litri

-4 rafturi de sticla

-4 balcoane pe usa

-3 sertare la congelator

-sertar pentru legume

-clasa energetica A+

-consum energetic: 237 kWh/an

-dezghetare automata la frigider

-termostat reglabil

-usi reversibile

-lumina interioara tip LED

-picioare reglabile

-culoare alba

-manere incorporate

-dimensiuni brute (LxAxH,mm): 575x605x1715

-dimensiuni nete (LxAxH,mm): 550x580x1630

-greutate neta(kg): 46

-volum brut (m3): 0.60

Pretul este AICI.

