eMAG reduceri. 3 masini de spalat, perfecte pentru inceputul de toamna

eMAG reduceri masini de spalat rufe. A venit toamna, copiii se intorc la scoala si la gradinita, iar parintii vor avea tot mai mult de furca din cauza hainelor murdare.

Din fericire, emag.ro are oferte excelente la masini de spalat incepand de la 1 septembrie.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat reducerile si am identificat mai multe masini de spalat care au preturi reduse si cu o treime. In plus, unele masini de spalat rufe au garantii sporite, de 5 ani.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Hotpoint

1. Masina de spalat rufe Aqualtis Hotpoint Direct Injection AQ105D49D, cu o capacitate de incarcare foarte mare, de 10 kg, 1400 RPM, si cea mai buna clasa de eficienta energetica de pe piata - cea A+++ - are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Masina de spalat beneficiaza si de o garantie de durata, de 5 ani.

INJECTIE DIRECTA - Cuvei masinii i-a fost adaugat un circuit nou de pre-mixare si injectie. Inca din primele minute, acest circuit transforma detergentul intr-o spuma, cu putere de curatare mai mare cu 60% fata de o masina de spalat traditionala. Ca rezultat, nu mai este necesara cresterea temperaturii pentru a obtine o performanta superioara de curatare.

Masina poate spala rufe albe si colorate impreuna, generand o economie de energie de 60% fata de un program traditional de spalare.

Injectia directa garanteaza eliminarea completa a resturilor de detergent, indiferent de programul pe care il activati.

Datorita amestecului detergentului cu apa, detergentul este dizolvat complet si intra mai bine in fibre, astfel ca, dupa clatire, nu raman urme.

eMAG reduceri masini de spalat rufe clasa A+++

Programul antialergic delicat garanteaza eliminarea completa a resturilor de detergent si eliminarea in procent de 99,99% a polenului si a alergenilor proveniti de la caini si pisici, la numai 40°.

Datorita dizolvarii complete a detergentului, nu raman resturi pe haine la sfarsitul programului de spalare. Mai mult, spalarea la 40° si 5 cicluri de clatire ajuta la eliminarea chiar si a polenului si a alergenilor proveniti de la animale.

Pentru un tratament complet sanatos, programul Antialergic intensiv garanteaza eliminarea totala a resturilor de detergent si reducerea cu 99,99% a polenului, a alergenilor proveniti de la caini si pisici si, de asemenea, a acarienilor din casa. Acarianul de casa poate fi eliminat numai prin folosirea temperaturii inalte si a unei cantitati mari de apa. Acest ciclu foloseste o temperatura de 60°pentru a distruge si acest tip de alergen si 5 cicluri de clatire pentru a-l elimina.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Beko

2. Masina de spalat rufe cu uscator Beko HTV8733XS0, 1400 RPM, cu o capacitate de spalare de 8 kg, si de 5 kg la uscare, cu 16 programe, Motor ProSmart Inverter, Wash & Wear, BabyProtect, din clasa A de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 34% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

In plus, masina de spalat are o garantie de 5 ani, iar motorul ei are o garantie de 10 ani.

Rapid si eficient poti spala si usca 1 KG de haine doar in 60 de minute. Programul este special realizat pentru spalarea si uscarea rapida a hainelor dintr-o textura subtire, care pot fi purtate pentru o perioada scurta de timp si nu prezinta grad de murdarire.

Baby Protect+ - Ideal pentru hainutele de bebelusi si cu un plus de grija pentru persoanele cu pielea sensibila sau alergica, programul Baby Protect+ asigura performante superioare la spalare si limpezire.

eMAG reduceri masini de spalat rufe ieftine

Senzorii de temperatura si umiditate permit un control atent al climatului din interiorul cuvei.

Tehnologia Silent-Tech asigura o spalare mult mai silentioasa decat masinile de spalat rufe standard cu ajutorul motorului ProSmart Inverter si a peretilor laterali in forma de S, astfel zgomotul este redus sub media unei conversatii. Functionare ultra-silentioasa, pentru confort deplin.

Motorul ProSmartInverter este partenerul tau de nadejde atunci cand ai nevoie de liniste. Acesta este echipat cu un set de avantaje sesizabile chiar de la prima utilizare: 10 ani garantie, eficienta energetica pe care o poti observa pe factura ta de energie electrica, nivelul de zgomot este redus prin controlul imbunatatit al turatiei, absenta vibratiilor si eliminarea emisiilor electromagnetice, astfel te poti bucura de liniste impreuna cu familia ta. Toate aceste avantaje sunt dublate de durabilitatea si robustetea acestuia din care au fost eliminate elementele supuse uzurii cum ar fi periile de carbon.

eMAG reduceri masini de spalat rufe cu uscator

Prin designul special al cuvei, tehnologia Aquawave creeaza conditii optime si eficiente de uscare, fara miscari ce ar putea afecta tesatura. Conturul unic al cuvei si forma paletelor permit o miscare fluida a rufelor in timpul uscarii, imitand ritmul natural al valurilor. Astfel, camasa ta preferata va arata ca noua la fiecare uscare.

Tehnologia Aquafusion special dezvoltata pentru reducerea cantitatii de detergent pierdute la fiecare spalare va va ajuta sa economisiti bani si detergent, imbunatatind in acelasi timp performanta spalarii.

Printre multe alte programe, masina de spalat are si unul de clatire suplimentara, ideal pentru articolele care necesita mai multa atentie: hainele bebelusilor sau cele ale persoanelor cu piele sensibila, astfel este recomandata o clatire suplimentara pentru protectia articolelor delicate si indeparatrea urmelor de detergent.

eMAG reduceri masini de spalat rufe LG

3. Masina de spalat rufe cu uscator Slim LG F2J6HM0W, 1200 RPM, cu o capacitate de 7 kg spalare si 4 kg uscare, Inverter Direct Drive, 6 Motion, Smart Diagnosis, NFC, clasa B de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 16% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Aceasta masina 2 in 1 (spala rufe si are si uscator) reprezinta o tehnologie de top din gama LG de electrocasnice.

Deoarece este un model slim, veti economisiti spatiu, familia dvs. avand o zona mult mai ampla la dispozitie.

Masina de spalat rufe cu uscator LG inseamna ca nu trebuie sa cumparati un uscator separat, dar va puteti bucura de haine curate si uscate.

Selectati un program de spalare si tehnologia 6 Motion Direct Drive activeaza tamburul de spalare in directii multiple, acordandu-le tesaturilor ingrijirea adecvata, in timp ce rufele sunt spalate perfect.

eMAG reduceri masini de spalat rufe slim

Motorul cu actionare directa care antreneaza masinile de spalat rufe LG este extrem de fiabil si foarte silentios. Masinile de spalat LG beneficiaza de o garantie standard de 10 ani pentru motor si partile componente.

Tag On le permite utilizatorilor sa descarce pe un smartphone programe noi de spalare, precum Wool, Baby Care sau Cold Wash. Atingeti simbolul NFC Tag ON pentru a instala programul in memoria masinii de spalat. Aplicatia Smart Diagnosis (Diagnosticare inteligenta) ofera rapid solutii pentru aproape orice problema aparuta.

Cycle download le permite utilizatorilor sa descarce noi programe de spalare precum Lana, Articole pentru bebelusi sau Spalare cu apa rece.

Smart Diagnosis™ identifica usor si rapid aproape orice problema, care genereaza o diagnosticare in cateva secunde si ofera o solutie imediata.

