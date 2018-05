eMAG reduceri. 4 electrocasnice de bucătărie mai ieftine și cu 55%

eMAG reduceri electrocasnice. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada o ampla campanie de reduceri la electrocasnice de bucatarie.

eMAG reduceri electrocasnice – Toate ofertele sunt AICI.

Daca vreti sa intampinati vara cu o bucatarie moderna, care sa va permita sa pregatiti cele mai delicioase preparate usoare de vara, dar si deserturi spectaculoase pe care sa le savurati alaturi de prieteni, atunci trebuie sa analizati campania eMAG reduceri electrocasnice.

In cadrul campaniei sunt incluse chiar si electrocasnice cu reduceri de peste 40-50%.

eMAG reduceri electrocasnice – cuptoare incorporabile

1. Un pachet Pyramis PYRECONOM, alcatuit dintr-un cuptor eletric cu 4 functii, clasa A de eficienta energetica, fabricat din inox si sticla neagra, si o plita pe gaz cu gratare emailate, are o reducere de 55% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Multumita utilizarii tehnologiilor moderne si a posibilitatii de a selecta multiple functii de gatire, cuptoarele Pyramis asigura intotdeauna obtinerea celor mai bune rezultate. Designul contemporan si calitatea materialelor, in combinatie cu diversele functii de gatire precum si accesoriile ergonomice, nominalizeaza cuptoarele Pyramis ca fiind alegerea ideala pentru gatirea alimentelor in bucatarie.

Cuptoarele electrice asigura o gatire perfecta si un consum redus de energie, in plus, sunt foarte usor de utilizat.

Usile cu strat dublu de sticla sunt destinate asigurarii absolute a caldurii si drept urmare a economisirii de cantitati semnificative de energie.

Stratul interior al usii este in totalitate din sticla si poate fi demontat si curatat cu usurinta.

Ventilatorul tangential de racire va va fi si el de mare ajutor. Cuptorul este prevazut cu un sistem care raceste partile exterioare ale acestuia, asigurand o utilizare in deplina siguranta.

eMAG reduceri electrocasnice – masini de spalat vase

2. Masina de spalat vase incorporabila Pyramis DWE 60FI, cu 12 seturi, 5 programe, clasa A+ de eficienta energetica, are o reducere de 53% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Masina de spalat are o capacitate de 12 seturi, are 5 programe, doua cosuri si control electronic.

eMAG reduceri electrocasnice – masini de spalat vase Pyramis

Iata cateva dintre programele sale: normal, intensiv, rapid, programare intarziata, bio/eco, prespalare, alimentare cu diferite tipuri de detergent, sistem de dedurizare al apei, alimenatare cu apa calda / apa rece.

Interiorul este din inox. De asemenea, masina de spalat are un cos pentru tacamuri, un compartiment pentru detergent lichid, un compartiment pentru sare, un cos cu sectiuni reglabile si un sertar reglabil pe inaltime.

eMAG reduceri electrocasnice – combine frigorifice

3. O bucatarie moderna nu ar fi completa fara o combina frigorifica buna. Din fericire, o combina frigorifica performanta nu trebuie sa fie neaparat si una scumpa.

Combina frigorifica Albatros CF33A+, cu un volum de 246 de litri, Clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 173 de cm, cu 3 ani de garantie, are o reducere de 42% in campania eMAG reduceri electrocasnice si are un pret foarte avantajos.

eMAG reduceri electrocasnice – combine frigorifice Albatros

Combina are usi reversibile, compartiment pentru fructe si legume, un volum net al frigiderului de 143 de litri, 4 rafturi din sticlă în frigider si 5 pe usi si sistem de dezghetare automat. Congelatorul are un volum de 103 litri si 4 compartimente.

Combina frigorifică beneficiază de picioare ajustabile și termostat ajustabil.

eMAG reduceri electrocasnice - aragaze

4. Aragazul Samus SM 550 ABS, cu 4 arzatoare, siguranta plita + cuptor, cu 3 ani garantie, are o reducere de 42% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Plita aragazului este pe gaz si are 4 arzatoare. Plita are siguranta si gratar din email. Cuptorul are alimentare pe gaz si are o capacitate de 52 de litri.

Printre accesoriile aragazului se numără un capac din metal, o tavă, un grătar pentru cuptor și un sertar inferior pentru vase.