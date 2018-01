eMAG reduceri aragaze. Cu 39% reducere gatesti cu spor

eMAG reduceri aragaze. In aceasta perioada magazinul online emag.ro are reduceri la numeroase aragaze de la diferite branduri.

eMAG reduceri aragaze – Toate ofertele sunt AICI.

In campania eMAG reduceri aragaze sunt incluse aragaze de la branduri precum Zanussi, Studio Casa, Hansa, Samus sau Beko.

Unele aragaze din campania eMAG reduceri aragaze au preturi chiar si cu 39% mai mici, iar altele beneficiaza de 5 ani de garantie.

Iata cele mai interesante oferte din campania eMAG reduceri aragaze:

eMAG reduceri aragaze Zanussi

1. Aragazul Zanussi ZCG210T1WA, cu 4 arzatoare, pe gaz, aprindere electrica la plita, de 50 de cm, are o reducere de 39% in campania eMAG reduceri aragaze.

Nu este nevoie sa faceti compromisuri la performanta in cazul bucatariilor mici. Daca aveti probleme cu spatiul din bucatarie, acest aragaz va ajuta sa nu faceti compromisuri in ceea ce priveste optiunile la gatit. Formatul sau ingust asigura potrivirea usoara in orice loc din bucataria dumneavoastra, insa ofera acelasi spatiu la interior si functii de gatit ca un aragaz standard.

eMAG reduceri aragaze ieftine

Daca sunteti genul de persoana care vrea sa faca lucrurile imediat, cand sunteti pregatit pentru a gati, atunci veti aprecia arzatorul de gaz cu flacara pura. Reduce timpul in care asteptati incalzirea vasului pentru a putea incepe gatitul. Trebuie doar sa porniti flacara si fiecare centimetru din oala sau tigaia dumneavoastra incepe imediat sa se incalzeasca.

eMAG reduceri aragaze rustice

2. Un aragaz rustic de la Studio Casa Porto M614 Cr, cu 4 arzatoare pe gaz, grill, rotisor, cuptor pe gaz, cu dimensiunile de 60 de cm, are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri aragaze.

Descrierea aragazului:

- Design rustic: butoane si maner bronz

- Dimensiune 60(latime x 60( adancime) x 94 (inaltimea) cm

- 4 arzatoare gaz

- Cuptor gaz

- 1 arzator triplu

- Aprindere electrica integrata in buton

- Gratare fonta

- Dispozitiv de siguranta cuptor si plita

- Capacitate cuptor 51L

eMAG reduceri aragaze Studio Casa

- Timer mecanic

- Termostat

- Grill electric (functioneaza cu usa inchisa)

- Rotisor

- Lumina interna cuptor

- Compartiment pentru vase tip “push-pull”

- Geam dublu termorezistent

- Geam interior detasabil

- Accesorii: 1 tava, 1 gratar

eMAG reduceri aragaze Hansa

3. Aragazul electric Hansa FCEX58210, cu 4 zone de gatit, cuptor electric, cu 8 functii, grill, rotisor, clasa A de eficienta energetica, din inox, are o reducere de 39% in campania eMAG reduceri aragaze.

Aragazul beneficiaza de alimentare electrica la plita, are 4 arzatoare (2 normale si 2 mici), grill, rotisor, alimentare electrica a cuptorului, iluminare in cuptor, convectie aer fierbinte, ventilator, incalzire superioara si inferioara.

eMAG reduceri aragaze Samus

4. Aragazul Samus SM 550 BSS, cu 4 arzatoare, siguranta plita + cuptor, timer, 3 ani garantie, fabricat din inox, are o reducere de 37% in campania eMAG reduceri aragaze.

Aragazul beneficiaza de alimentare cu gaz la plita, are 4 arzatoare, siguranta, gratar, alimentare pe gaz la cuptor si timer. Are un volum de 52 de litri.

De asemenea, are tava, gratar pentru cuptor, sertar inferior pentru vase si face parte din clasa de eficienta energetica A.

eMAG reduceri aragaze Beko

5. Ne-a atras atentia si aragazul Beko FSGT52110DWO, cu 4 arzatoare, pe gaz, cu aprindere electrica, de 50 de cm.

HIGH-EFFICIENCY™ GAS BURNER. Arzatoarele cu eficienta ridicata ale aragazelor Beko iti vor oferi momentul de magie de care ai nevoie atunci cand te grabesti. Vei gati mult mai repede, sunt cu pana la 25% mai eficiente decat arzatoarele standard, ceea ce inseamna ca vei economisi timp si bani.

Timpul petrecut in bucatarie va scadea cu 35% si vei folosi cu pana la 17% mai putin gaz decat un arzator obisnuit.

eMAG reduceri aragaze electrice

Tehnologia revolutionara CleanZone de la Beko vine in ajutorul tau. Geamul interior al usii aragazului este acoperit cu un strat special care permite o curatare usoara, fara a fi necesara utilizarea unor solutii specializate de curatare.

Iar sistemul de siguranta va opri automat alimentarea cu gaz in cazul intreruperii accidentale a flacarii la plita in timpul functionarii.