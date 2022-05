Energia electrică și gazele s-au scumpit cu 28%, într-o singură lună

Inflația a ajuns la 13,8% în luna aprilie, potrivit unui comunicat al Institutului Național de Statistică, mult pest așteptările Băncii Centrale, care estima că inflația va ajunge la 12% la jumătatea anului.

În luna aprilie 2022, au venit facturile pentru luna martie, adică prima lună de după începerea războiului din Ucraina.

În ultimul an, energia electrică s-a scumpit cu 18%, gazele naturale cu 85%, iar energia termică cu 22%.

De asemenea, şi preţurile la alimente s-au majorat semnificativ. Pe total, inflația depășește cu mult estimările oficiale.

Rata inflației, în continuă creștere

Aprilie 2022: 13,8%

Martie 2022: 10,2%

Februarie 2022: 8,5%

Ianuarie 2022: 8,4%

Sursa: INS

Ce alimente s-au scumpit cel mai mult în ultimul an

Cartofi: +41,84%

Ulei alimentar: +38,19%

Mălai: +28,12%

Făină: +26

Pâine: +20,32%

Ouă: +16%

Cafea: +10,75%

Sursa: INS

Ce produse nealimentare s-au scumpit cel mai mult în ultimul an

Gaze +85,27%

Combustibili +35,69

Energie termică +22,98%

Sursa: INS

Ce servicii s-au scumpit cel mai mult în ultimul an

Servicii poştale: +17,5%

Apă, canal, salubritate: +17,8%

Aerian: +19,4%

Sursa: INS

Inflația a ajuns la 13,8% în luna aprilie, potrivit Institutului Național de Statistică, mult pest așteptările Băncii Centrale, care estima că inflația va ajunge la 12% la jumătatea anului.

Inflația în aprilie a crescut cu aproape trei procente față de luna martie, când a fost 10,15%. În luna februarie, rata anuală a inflaţiei se afla la 8,53%.

Preţurile de consum în luna aprilie 2022 comparativ cu luna martie 2022 au crescut cu 3,7%, potrivit INS.

Inițial BNR a anticipat că în al doilea trimestru din 2022 prețurile vor depăși marginal o creștere de două cifre, pentru a reveni ulterior.

Banca Centrală a recunoscut că prețurile cresc mult mai repede decât anticipase și a majorat dobânda de referință cu +0,75%, cel mai mare pas din ultimii 14 ani.

Banca Națională a României (BNR) a decis, marţi, să majoreze rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an.

Măsura amintită, luată de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, se va aplica începând de miercuri, 11 mai.

De asemenea, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4,75% pe an, de la 4,00% pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 2,75%, de la 2,00% pe an, începând cu data de 11 mai 2022.

BNR a decis și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Vrem să aflăm direct de la dumneavoastră cum aţi fost afectaţi de creşterile succesive ale dobânzilor. Plătiţi deja rate mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut? Cu cât v-a crescut rata în ultima perioadă? Vă mai permiteţi să o plătiţi acum?

Trimiteţi povestea voastră, însoţită de un număr de telefon şi de fotografii comparative cu ratele de anul trecut şi cele de anul acesta pe adresa de email ş[email protected] sau la numărul de WhatsApp 0744 882 200 şi vom vorbi în programele noastre despre situaţia prin care treceţi, pentru a le atrage guvernanţilor atenţia că trebuie să ia măsuri pentru a vă proteja.

Ratele românilor ar putea atinge valori greu de imaginat, având în vedere că Banca Naţională a decis astăzi să crească dobânda-cheie de la 3% la aproape 4%.