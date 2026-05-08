Euro continuă să scadă. Cursul valutar anunțat de BNR vineri, 8 mai

Moneda națională a continuat să se aprecieze, vineri, după mai multe zile în care a înregistrat record după record din cauza crizei politice. Cursul anunțat de Banca Națională a României e 5,23 lei pentru un euro.

Euro a ajuns la 5.2364 lei, potrivit cursului BNR de vineri, și a înregistrat încă o scădere față de ziua de joi. De altfel, joi a fost prima apreciere a leului după mai multe zile de curs record.

De asemenea, leul s-a apreciat ușor față de dolarul american, care a fost cotat la 4.449 Lei.

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, a declarat joi că românii trebuie să se aștepte la fluctuații ale cursului valutar, pe fondul crizei politice.