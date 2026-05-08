Eurostat: Prețul electricității pentru consumatorii non-casnici a crescut cel mai mult în România dintre toate statele UE

România a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor la electricitate pentru consumatorii non-casnici din întreaga Uniune Europeană, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, notează Agerpres.

Prețul mediu la electricitate pentru acest segment de consumatori s-a situat la nivelul UE la 18,37 euro per 100 kWh în semestrul doi din 2025, în scădere față de 19,03 euro per 100 kWh în prima jumătate a anului.

Din cele 27 de state membre, 18 au raportat un declin al prețurilor comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, confirmând o tendință generală de scădere. Cele mai pronunțate reduceri s-au înregistrat în Slovenia (minus 16,6%), Luxemburg (minus 15,8%) și Franța (minus 14,1%).

În sens opus, cinci țări au consemnat scumpiri: România (15,4%), Suedia (9,4%), Bulgaria (6,8%), Belgia (2,8%) și Slovacia (1,4%). Alte patru state au avut variații minime, între 0,4% în Malta și minus 1% în Austria.

La nivel european, prețurile pentru consumatorii non-casnici au urmat un trend ușor descendent începând cu primul semestru din 2023, când media se situa la 21,51 euro per 100 kWh. Valorile au coborât la 20,03 euro per 100 kWh în a doua jumătate a lui 2023, apoi la 18,85 euro per 100 kWh în primul semestru din 2024. A urmat o ușoară creștere, la 19,41 euro per 100 kWh în semestrul doi din 2024, după care prețul a revenit la 19,03 euro per 100 kWh în prima jumătate a lui 2025.

Cele mai mari prețuri în semestrul doi din 2025 s-au înregistrat în Irlanda (25,52 euro per 100 kWh), Cipru (24,29 euro per 100 kWh) și Germania (22,64 euro per 100 kWh). La polul opus se află Finlanda (7,48 euro per 100 kWh) și Suedia (9,70 euro per 100 kWh).

Datele vizează consumatorii non-casnici cu un consum anual cuprins între 500 MWh și 2.000 MWh.