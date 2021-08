Florin Cîţu, nemulţumit de execuţia bugetară a ministerelor. "Să fie foarte clar, nu ne batem joc de banii românilor"

"Ministerele care nu au execuţii bune vor avea sumele ajustate până la suma pe care nu au putut să o cheltuiască. Sunt 20 miliarde de lei care nu au fost cheltuiţi, după aceste şase luni.

Vor fi ajustate în minus sumele la ministerele care nu au execuţie bugetară bună.

Nu sunt mulţumit de execuţia bugetară, iar situaţia e aproape la toate ministerele.

Florin Cîţu: "Nu sunt mulţumit de execuţia bugetară, iar situaţia e aproape la fel la toate ministerele"

Să fie foarte clar, nu ne batem joc de banii românilor", a spus, joi, premierul Florin Cîţu.

Totodată, şeful Guvernului a cerut miniştrilor să prezinte execuţia bugetară pe primele 6 luni până la sfârşitul acestei săptămâni. În caz contrar, şeful de la Palatul Victoria a spus că va face el asta.

"Cine nu a cheltuit banii până acum trebuie să vină cu explicaţii foarte bune, pentru că nu putem să alocăm resurse din buget şi să le ţinem acolo degeaba.

Sunt ministere şi voi prezenta acest lucru în raportul semestrial, unde avem proiecte cu execuţie zero. De la miniştri care au spus că au execuţie foarte bună. Nu poţi spune asta când ai execuţie zero.

Nu am văzut foarte multă reformă. Se vorbeşte foarte mult despre reformă, dar până acum nu am văzut la instituţiile statului reduceri de cheltuieli şi, aşa cum am spus la începutul anului, acele companii de stat care nu arată că reduc cheltuielile nu vor primi bani suplimentari la această rectificare.

Trebuie să le arătăm românilor că nu putem merge mai departe cu aceeaşi risipă de bani cu care s-au obişnuit aceste companii pe vremea PSD-iştilor. Vreau performanţă", a continuat Cîţu.

(...) Încă aştept miniştri să prezinte execuţia bugetară la primele 6 luni de guvernare. Dacă nu o prezintă, o prezint eu", a punctat Florin Cîţu.

Cîţu: "De la Ministerul Transporturilor, trebuie să iau bani, nu să dau"

Despre rectificarea bugetară de la Ministerul Transporturilor, premierul a spus că are bani de luat, nu de dat.

Întrebat despre informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora va aloca 3 miliarde de lei pentru fondul de rezervă al Guvernului, însă doar 322 de milioane Ministerului Transporturilor, deși ministrul Drulă a cerut aproape 3 miliarde de lei, Cîțu a răspuns: "La Ministerul Transporturilor ar trebui să iau bani, nu să dau după execuția bugetară".

Cîțu a afirmat, după ședința de Guvern, că după 6 luni, sunt aproape 20 de miliarde de lei din proiecte care nu au fost cheltuiți și din acest motiv a spus că nu este mulțumit de execuția bugetară.

"Și acest lucru se vede la aproape toate ministerele. Nu pot să iau în serios propuneri care vin de la ministere de suplimentare sau de realocare de 40 de miliarde de lei când sunt 20 de miliarde de lei necheltuiți. De aici începem cu rectificarea bugetară, de aici încep discuțiile", a spus prim-ministrul.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal