Gigantul Apple intră pe piața energiei din România. Ce proiect dezvoltă în județul Galați

Gigantul Apple intră pe piața energiei din România. Foto: Hepta

Gigantul tehnologic Apple își consolidează investițiile în energie regenerabilă în Europa, printr-o serie de proiecte solare și eoliene de mari dimensiuni, aflate în prezent în dezvoltare în mai multe țări, printre care și România, potrivit unui comunicat transmis de companie.

În țara noastră, Apple va deveni operatorul unui parc eolian de 99 MW, dezvoltat de Nala Renewables și construit de compania suedeză OX2, în județul Galați.

„Apple își extinde semnificativ inițiativele de energie curată în Europa, cu noi parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni aflate acum în dezvoltare în România, Polonia, Italia, Grecia și Letonia. Împreună cu un nou parc solar devenit operațional în Spania, proiectele anunțate astăzi – toate operate de Apple – vor adăuga o capacitate de 650 MW din surse regenerabile rețelelor de energie din Europa în următorii ani, accesând o finanțare de peste 600 de milioane de dolari”, se arată în comunicatul companiei.

Noile parcuri vor genera peste un milion de megawați-oră de energie verde până în 2030, energie suficientă pentru a acoperi consumul utilizatorilor Apple din regiune.

Ținta Apple: zero emisii de carbon până în 2030

Extinderea face parte din obiectivul global al Apple de a deveni neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon pe întreg lanțul operațional până la sfârșitul deceniului. Compania investește în dezvoltarea de surse de energie curată care să compenseze consumul generat de utilizarea produselor sale în Europa.

Apple își propune ca, până în 2030, 100% din energia electrică utilizată de clienții săi la nivel global pentru alimentarea și încărcarea dispozitivelor să provină din surse regenerabile.

„Ne dorim ca până în 2030, clienții noștri să știe că toată energia pe care ei o folosesc pentru a-și încărca iPhone-urile sau pentru a-și alimenta MacBook-urile este compensată cu energie curată”, a declarat Lisa Jackson, vicepreședinte pentru Mediu, Politici și Inițiative Sociale la Apple. „Noile noastre proiecte dezvoltate în Europa ne vor ajuta să atingem obiectivul ambițios al companiei pentru anul 2030, contribuind totodată la comunități sănătoase, economii prospere și surse de energie sigure pe tot continentul”.

Proiecte noi în România, Polonia, Italia, Grecia și Letonia

În 2024, utilizarea produselor Apple a generat aproximativ 29% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale companiei. Pentru a reduce acest impact, Apple dezvoltă proiecte de energie regenerabilă în regiunile unde dispozitivele sale sunt cel mai frecvent folosite, cu accent pe protejarea mediului și a biodiversității.

În Europa, compania sprijină construcția unor proiecte de mare amploare, care vor adăuga până la 3.000 GWh de energie verde anual în rețelele energetice europene până în 2030.

În Grecia, Apple a semnat un acord pe termen lung pentru susținerea unui proiect solar de 110 MW, operat de HELLENiQ Renewables, acum complet funcțional.

În Italia, compania colaborează cu ENGIE la un portofoliu mixt de proiecte solare și eoliene de 129 MW, primul dintre acestea – un parc solar din Sicilia – urmând să fie conectat la rețea în această lună.

În Polonia, Apple a contribuit la dezvoltarea unui parc solar de 40 MW al companiei Econergy, ce va deveni operațional în 2024.

În Letonia, compania a semnat unul dintre primele acorduri corporative de achiziție de energie din țară cu European Energy, pentru livrarea energiei produse de o fermă solară de 110 MW.

Totodată, în Spania, Apple a susținut construcția unui parc solar de 131 MW la Segovia, dezvoltat de Ib Vogt, care a devenit operațional la începutul anului.

În România, proiectul Green Breeze din Galați – dezvoltat de Nala Renewables și construit de OX2 – marchează prima investiție a companiei OX2 pe piața locală.

„Suntem încântați să colaborăm cu Nala Renewables pentru livrarea parcului eolian Green Breeze de 99 MW și cu Apple pentru acordul de achiziție a energiei asociat. Fiind primul proiect OX2 în România, acesta marchează un moment important într-o piață cu un potențial puternic pentru energie regenerabilă”, a declarat Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager OX2 România. „Nala Renewables se bucurǎ de oportunitatea de a colabora cu OX2 și Apple pentru dezvoltarea parcului eolian Green Breeze de 99 MW din România şi preluarea pe termen lung a energiei electrice generate de acesta”, a spus la rândul său Mike O’Neill, CEO al Nala Renewables.

Investiții globale în energie regenerabilă

Potrivit Apple, compania și furnizorii săi sprijină în prezent o capacitate de peste 19 GW de energie regenerabilă la nivel mondial, folosită pentru alimentarea operațiunilor corporative și a lanțului global de aprovizionare.

„Pe măsură ce Apple face progrese către obiectivul său pentru anul 2030, compania rămâne dedicată susținerii și dezvoltării de soluții regenerabile pentru energie la nivel global”, se mai arată în comunicatul transmis.