Guvernul a prelungit cu trei luni reducerea accizei la motorină. Măsura va fi în vigoare până la 1 februarie 2027

<1 minut de citit Publicat la 13:29 30 Oct 2026 Modificat la 13:30 30 Oct 2026

Eliminarea reducerii accizei la motorină ar putea determina o majorare a preţului cu aproximativ 0,85 lei pe litru, Foto: Getty Images

Guvernul a prelungit vineri cu încă trei luni, până la 1 februarie 2027, perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la preţul motorinei.

Decizia s-a luat având în vedere durata situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină și necestatea stabilirii unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei.

Măsura a fost anunțată de premierul Luca Niculescu la începutul ședinței de Guvern.

"Pregătirea pentru iarnă, cum am spus, un alt subiect important. Vă rog să puneţi accentul pe monitorizarea situaţiei privind necesarul de energie, inclusiv din depozitele de gaze, şi funcţionarea sistemului.

Ne preocupă, de asemenea, creşterea preţului la carburant, suportată din ce în ce mai greu de români, şi ca măsură de sprijin vom prelungi astăzi cu încă trei luni perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la preţul motorinei ", a declarat Niculescu, la începutul şedinţei de Guvern.

Conform evaluărilor Ministerului Finanţelor, eliminarea reducerii accizei la motorină ar fi putut determina o majorare a preţului cu aproximativ 0,85 lei pe litru, în condiţiile menţinerii celorlalte condiţii de piaţă.