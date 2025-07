Guvernul e somat să taxeze coletele non-UE cu valoare sub 150 de euro: „Comercianții se confruntă cu o concurență neloială directă”

Aproximativ 4,6 miliarde de colete tranzitează granițele europene în fiecare an.Foto: Getty Images

Guvernul Bolojan este somat să taxeze coletele din afara UE cu o valoare declarată sub 150 de euro. Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) a acuzat, miercuri, că afacerile locale se confruntă cu o concurență neloială, sub ochii pasivi ai Executivului. Reprezentanții asociației susțin că produsele livrate prin platforme asiatice sunt, de multe ori, neconforme cu standardele europene, dar au avantajul că nu plătesc taxe, relatează Agerpres. Uniunea Europeană a anunțat, în urmă cu câteva luni, că are în vedere introducerea unei taxe forfetare pentru coletele mici care sosesc, în mare parte, din China. Aceasta ar fi o măsură care ar afecta în principal marii comercianți de produse foarte ieftine, precum Shein și Temu.

ARMO a mai cerut Guvernului să introducă controale sistematice pentru respectarea standardelor de siguranță și etichetarea produselor importate și aplicarea tratamentului echitabil între comerțul online local și platformele asiatice.

„În prezent, mii de comercianți locali care își plătesc corect taxele și respectă legislația de protecție a consumatorului sunt penalizați, fiind obligați să concureze cu importuri masive de produse subevaluate și subvenționate, pentru care nimeni nu își asumă răspunderea, de multe ori neconforme cu standardele europene și adesea de calitate îndoielnică”, a transmis ARMO într-un comunicat.

ARMO: Evaziunea fiscală, mai profitabilă decât respectarea legii

ARMO a subliniat că lipsa unor măsuri ferme face ca evaziunea fiscală să devină mai profitabilă decât respectarea legii, iar acest lucru descurajează investițiile corecte și dezvoltarea comerțului online românesc.

Asociația magazinelor online a atras atenția și asupra calității produselor care ajung în România.

„Este inacceptabil ca în 2025 Guvernul să tolereze acest fenomen. În timp ce magazinele online locale sunt controlate de autorități pentru că le-a scăzut foarte mult cifra de afaceri de la un an la altul, platformele asiatice livrează zilnic milioane de colete fără să achite taxe vamale, fără etichete în limba română și fără respectarea reglementărilor privind siguranța produselor. Practic, Guvernul sancționează firmele corecte și legitime, iar evaziunea fiscală este încurajată prin lipsa de acțiune”, a declarat Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

Taxă pe coletele non-UE cu valoare sub 150 de euro

Prin urmare, ARMO solicită Guvernului taxarea coletelor non-UE cu valoare declarată sub 150 de euro.

„În ciuda apelurilor repetate și a soluțiilor pe care ARMO le-a propus, guvernanții preferă să sancționeze și taxeze companiile românești în loc să lupte cu evaziunea fiscală.

Acest mod de acțiune va duce la distrugerea companiilor românești și la pierderea locurilor de muncă, favorizând dependența față de platformele non-UE și acumularea de către acestea a unei cote de piață din ce în ce mai mare.

România nu își mai poate permite să piardă venituri bugetare și să își expună consumatorii la riscuri, în timp ce comercianții locali se confruntă cu o concurență neloială directă, sub privirea pasivă a autorităților”, se mai arată în document.

Potrivit asociației, comerțul electronic românesc are un potențial major de dezvoltare și de creare de locuri de muncă, însă acest lucru nu poate fi realizat dacă mediul de afaceri corect rămâne dezavantajat în fața celor care nu respectă regulile.

Pentru UE, coletele cu o valoare declarată mai mică de 150 de euro, și care beneficiază deci de un regim simplificat de controale rapide, reprezintă o adevărată problemă care copleșește vama cu o creștere a costurilor de personal și de management.

Așa că Uniunea Europeană vrea să introducă o taxă de 2 euro pentru fiecare pachet de valoare mică.