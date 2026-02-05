Guvernul va discuta joi acordarea unui sprijin financiar de urgenţă în agricultură pentru livezile afectate de îngheț

Guvernul va discuta joi acordarea unui sprijin financiar de urgenţă în agricultură pentru sectorul pomicol. FOTO: Getty Images

Guvernul va aproba, în şedinţa de joi, un proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de urgenţă în agricultură pentru sectorul pomicol afectat de îngheţul târziu din primăvara anului 2025.

"Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2061 din 10 octombrie 2025 de stabilire a unui sprijin financiar de urgenţă pentru sectoarele agricole afectate de fenomene climatice nefavorabile din Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia şi România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, denumit în continuare Regulament. Prin acest Regulament de punere în aplicare, se pune la dispoziţia Bulgariei, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Poloniei şi României un ajutor din partea Uniunii în valoare totală de 49.800.000 de euro, în vederea acordării unui sprijin excepţional fermierilor. Cheltuielile Uniunii suportate în conformitate cu Regulamentul, nu depăşesc un cuantum total de 11.500.000 EUR pentru România", se arată în nota de fundamentare a proiectului.



Măsurile prin care se acordă acest sprijin excepţional ţin seama de pierderile economice suportate de fermierii afectaţi şi garantează că plăţile efectuate nu provoacă nicio denaturare a pieţei sau a concurenţei, se mai spune în document.



Totodată, în şedinţa de guvern va fi aprobat şi un proiect de lege privind protecţia împotriva cererilor vădit neîntemeiate sau a procedurilor judiciare abuzive îndreptate împotriva persoanelor implicate în acţiuni de mobilizare publică.



"Proiectul de lege urmăreşte transpunerea în dreptul naţional a prevederilor Directivei (UE) 2024/1069, care instituie standarde minime, aplicabile cauzelor civile cu implicaţii transfrontaliere, precum şi extinderea acestora la cauzele interne, conform Recomandării (UE) 2022/758 a Comisiei Europene. Astfel, domeniul de aplicare al proiectului de lege este mai cuprinzător decât cel al Directivei, garanţiile procedurale împotriva acţiunilor SLAPP fiind acordate în toate cauzele civile, cu sau fără implicaţii transfrontaliere. Proiectul defineşte cauzele interne, ca fiind cauzele în care părţile au domiciliul pe teritoriul României şi toate celelalte elemente relevante în cauză se află în România, toate celelalte cauze fiind considerate cauze transfrontaliere", se arată în expunerea de motive a proiectului.



Printr-un memorandum, se va aproba negocierea şi semnarea "Protocolului de modificare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreţinerea şi repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Ungheni (România) - Ungheni (Republica Moldova), semnat la Chişinău la 11 februarie 2022".



Un alt memorandum supus aprobării în Guvern vizează aprobarea majorării numărului de persoane din cadrul Ministerului Culturii care se deplasează la târgurile internaţionale de carte, în anul 2026, conform articolului IV alineat (4) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative. În document se propune "majorarea numărului de persoane care pot face parte din delegaţiile la târgurile internaţionale de carte, în anul 2026, unde standul naţional este organizat de către Ministerul Culturii, la maximum cinci delegaţi (consilieri de specialitate) şi un conducător auto".



Nu în ultimul rând, în şedinţa Executivului urmează să fie dezbătut, în primă lectură, şi pachetul de măsuri de relansare economică, potrivit unui anunţ al premierului Ilie Bolojan.



"Pachetul de relansare economică - mâine va fi prezentat într-o primă lectură în şedinţa de Guvern, iar după şedinţă va fi prezentat în faţa dumneavoastră de către domnul ministru Nazare (ministrul Finanţelor - n.r.), în aşa fel încât să aveţi elementele acestui pachet, urmând să fie pus în transparenţă decizională, iar vineri va avea loc un Consiliu Tripartit în care va fi prezentat partenerilor sociali", a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.