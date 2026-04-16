Guvernul vrea să dea 600 de milioane de euro ajutor de stat Centralei Nucleare Cernavodă. CE a deschis o „investigație aprofundată”

Comisia Europeană a deschis o investigaţie aprofundată pentru a evalua dacă sprijinul public pe care Guvernul României vrea să îl acorde pentru retehnologizarea şi prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este conform cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar transmis joi.

În ianuarie 2026, România a notificat la Bruxelles intenţia sa de a sprijini retehnologizarea reactorului Unităţii 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, cu menţinerea aceleiaşi capacităţi de producţie a energiei electrice, respectiv 706 megawaţi, astfel încât acesta să poată funcţiona pentru încă 30 ani.

Reactorul Unității 1 a fost pus în funcțiune în 1996. În prezent, acesta asigură aproximativ 10 % din necesarul de energie electrică al României. Întrucât în 2027 reactorul ar urma să ajungă la sfârșitul duratei sale de viață estimate, prelungirea vieții acestuia cu un nou ciclu de exploatare de 30 ani este esențială pentru asigurarea disponibilității pe termen lung a energiei electrice cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Obiectivul proiectului este de a spori securitatea aprovizionării cu energie electrică a României și de a contribui la obiectivele de decarbonizare ale Uniunii. Beneficiarul sprijinului este Compania Națională Nuclearelectrica S.A. (SNN), proprietarul și operatorul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, care este deținută majoritar de statul român, și totodată, singurul operator de energie nucleară din țară. Valoarea nominală estimată a proiectului este de 3,2 miliarde EUR.

Ce ajutor de stat vrea Guvernul să acorde Centralei Nucleare Cernavodă

România intenționează să sprijine retehnologizarea unității nucleare prin patru măsuri:

un grant în valoare de 600 milioane EUR;

garanții de stat pentru împrumuturile contractate pentru finanțarea investiției;

un contract bidirecțional pentru diferență (CfD) cu o durată de 30 ani, menit să asigure venituri stabile centralei și

un mecanism de protecție în cazul unor modificări reglementare în timpul construcției și exploatării.

În această etapă, pe baza evaluării sale preliminare, Comisia consideră că proiectul este necesar și că ajutorul facilitează dezvoltarea unei activități economice. Cu toate acestea, Comisia are îndoieli cu privire la conformitatea deplină a măsurii cu normele UE privind ajutoarele de stat. Din acest motiv, Comisia a decis să deschidă o investigație aprofundată pentru a stabili:

adecvarea și proporționalitatea pachetului de ajutor. Întrucât există mai multe măsuri de ajutor care, împreună, pot limita riscurile pentru beneficiar, este important să se asigure că nu se acordă în ultimă instanță un cuantum al ajutorului mai mare decât este necesar. În special, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că pachetul propus asigură un echilibru adecvat între reducerea riscurilor pentru a crea condiții favorabile pentru investiții și menținerea stimulentelor pentru o conduită eficientă, evitând în același timp transferul excesiv al riscurilor către stat;

impactul măsurii de ajutor asupra concurenței de pe piață și dacă acesta este redus la minimum. În special, Comisia se teme că mai multe elemente esențiale ale contractului pe diferență nu oferă stimulente eficace în materie de exploatare și întreținere. În etapa actuală, Comisia nu poate concluziona că există suficiente garanții care să împiedice transferul ajutorului către consumatori sau anumiți participanți la piață;

conformitatea cu alte dispoziții ale legislație UE, în special cu principiile care guvernează conceperea schemelor de sprijin sub formă de contracte bidirecționale pentru diferență, principii prevăzute la articolul 19d alineatul (2) din Regulamentul privind energia electrică .

În prezent, Comisia își va continua investigația pentru a stabili dacă preocupările sale inițiale sunt sau nu confirmate. Deschiderea unei investigații aprofundate oferă României și părților terțe interesate posibilitatea de a prezenta observații, fără a aduce însă atingere rezultatului investigației.

Chirițoiu: Trebuie obținut acordul Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Cernavodă 1

România trebuie să obțină anul acesta autorizarea Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Unitatea 1 de la Cernavodă și să ceară aprobarea pentru construcția Unităților 3 și 4, deoarece pentru aceste investiții va fi nevoie de ajutor de stat, declara, în februarie, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

„În acest an trebuie obținut acordul Comisiei Europene pe planul de retehnologizare pentru Cernavodă 1 și o să începem discuțiile - nu cred că le putem termina -, dar vom începe procedurile, mai bine spus, pentru construcția Unităților 3 și 4.

Deci, anul ăsta vrem să obținem autorizarea Comisiei Europene pe planul de retehnologizare la Cernavodă 1 și să notificăm, deci să cerem aprobarea Comisiei Europene, pentru construcția lui 3 și 4. De ce ne trebuie aprobarea Comisiei Europene? Cel puțin pe zona noastră ne trebuie pentru măsurile de ajutor de stat, pentru că investițiile astea nu se vor face numai în condiții de piață. Sunt sume prea mari”, a afirmat Chirițoiu.

„Nu-i creditează nimeni pe sumele alea și pe duratele alea mari fără o garanție a statului”

El a explicat că trebuie identificată formula de acordare a acestor ajutoare de stat, fie sub formă de garanții pentru creditele, fie prin garantarea prețului.

„Ajutorul de stat va trebui să vedem cum rezultă din discuțiile cu Comisia și să vedem pe ce formulă dorește să meargă Nuclearelectrica, dar în esență măsuri de ajutor de stat pot să însemne garanții de stat pentru creditele pe care le vor lua ei, pentru că, repet, nu-i creditează nimeni pe sumele alea și pe duratele alea - sume mari și durate mari - fără o garanție a statului și, de asemenea, e posibil să le garantăm un preț.

Mecanismul se numește contract pentru diferență. În esență, contract pentru diferență înseamnă că statul îți garantează un anumit preț. Dacă în piață tu primești mai puțini bani, statul îți dă diferența. E mai inteligent decât vechile mecanisme - numite feed-in tariff (FiT) - în care ți se garanta un anumit preț. Acum îți plătește diferența între prețul de pe piață și un anumit anumit preț de care ai tu nevoie ca să fie rentabilă investiția.

Deci, astea ar fi mecanismele de ajutor de stat și astea le găsiți peste tot - toată lumea vrea să facă nuclear acum, nu mai suntem singurii care avem nuclear. Deja există decizie recentă a Comisiei Europene privind Cehia și decizie privind Polonia. Deci, avem deja decizii din ultimii ani luate de Comisia Europeană, decizii de ajutor de stat care includ astfel de măsuri”, a explicat președintele autorității de concurență.