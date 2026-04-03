Guvernul vrea să împrumute de la bănci cu 3,9 miliarde de lei în această lună. La ce vor fi folosiți banii și cât e dobânda

Suma e cu 4,1 miliarde de lei mai mică, în comparație cu cea împrumutată în martie.

Ministerul Finanţelor a atras, vineri, 48,8 milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de joi, când a împrumutat 325 milioane de lei, la o dobândă de 7,01% pe an, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu maturitatea reziduală la 64 de luni, informează Agerpres.

Valoarea nominală a emisiunii suplimentare a fost de 48,8 milioane de lei. Băncile au transmis oferte în valoare de 72,5 milioane de lei.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna aprilie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 3,9 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma totală de 3,9 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 4,1 miliarde de lei mai mică faţă de cea care a fost programată în luna martie 2026, de 8 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.