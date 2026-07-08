Harta salariilor în România în anul austerității: Unde se câștigă peste 15.000 de lei și unde veniturile nu mai acoperă cheltuielile

Există domenii în care salariile practic nu acoperă toate cheltuielile. Sursa foto: Getty Images

Salariile cresc tot mai greu în România, iar ritmul scumpirilor anulează aproape în totalitate majorarea veniturilor. Cele mai noi date oficiale arată că în foarte multe cazuri angajații au pierdut din puterea de cumpărare în ciuda majorărilor de venituri.

Dacă în alți ani aveam parte de majorări salariale de 15-16%, anul acesta salariile cresc într-un ritm foarte lent. Discutăm despre o creștere a salariului mediu net de doar 3,5% în ultimul an, o creștere care este anulată total de inflația cu două cifre. Această creștere este doar pe hârtie. La un salariu net de 5.843 lei, cu o inflație de 10,8%, românii au pierdut din puterea de cumpărare peste 570 de lei. Valoarea reală a salariului cu care reușesc să achite diferite cheltuieli este de 5.273 de lei.

Sunt și domenii în care se câștigă în continuare bine în România. Discutăm de salarii între 12.000 de lei și 15.000 de lei: la extracția petrolului și a gazelor (15.429 lei), IT (14.249 lei), activități de asigurări (13.585 lei), telecomunicații (12.292 lei) sau fabricarea produselor din tutun (12.230 lei).

La polul opus, există domenii în care salariile practic nu acoperă toate cheltuielile pe care le au românii într-un an cu austeritate: pescuitul și acvacultura (2.915 lei), activități de asistență socială (2.955 lei), restaurante și servicii de alimentație (3.347 lei), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.432 lei).

Aceste salarii sunt foarte mici, având în vedere că un român are nevoie de 4.300 de lei lunar pentru a duce un trai decent.

În anul austerității au fost însă și domenii în care salariile s-au majorat: telecomunicațiile (+775 de lei), asigurări (+516 lei), activități științifice (+447 lei), construcții (+336 lei).

Au fost însă și domenii în care salariile au scăzut: administrația publică (-308 lei), educație (-245 lei), imobiliare (-203 lei).