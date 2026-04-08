Ilie Bolojan, despre avertismentul BNR privind inflația: Indicatorii estimați în buget vor fi afectați dacă războiul din Iran continuă

Ilie Bolojan: "În funcție de evoluția situației ne vom adapta la lucrurile care se întâmplă în piețe".

Premierul Ilie Bolojan a reacționat miercuri în urma avertismentelor BNR privind creșterea inflației, în contextul războiului din Iran. Premierul a precizat într-o conferință de presă că indicatorii luați în calcul la formarea bugetului ar putea fi afectați dacă războiul din orientul Mijlociu continuă:

“În condițiile în care criza din Golf continuă, ceea ce sper să nu se întâmple, în mod evident, creșterea prețurilor la combustibil va avea un impact asupra creșterii ratei inflației. Așa cum vedem, au crescut dobânzile de pe piețele internaționale, și în mod inevitabil vom avea niște efecte în piață. Dacă aceste lucruri se lungesc, indicatorii pe care i-am estimat prin construcția bugetului, prin toate predicțiile care au fost făcute vor fi afectați. Sper să nu se întâmple acest lucru. În funcție de evoluția situației ne vom adapta la lucrurile care se întâmplă în piețe să menținem stabilitatea bugetară și să asigurăm condiții de dezvoltare chiar și în aceste condiții”, a spus premierul.

La rândul său, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a precizat că s-a văzut o creștere a prețurilor la alimentele de bază, ca urmare a creșterii prețurilor la energie:

“Aproape în fiecare săptămână am lista din partea soției. Da, s-a văzut o creștere în aceste prețuri. Orice creștere a prețurilor carburanților, a gazelor naturale se vede automat în toate produsele și serviciile pe care în momentul de față le consumăm în orice țară de pe mapamond”.

Bogdan ivan a lăudat plafonarea aplicată timp de un an pentru consumatori la gaze naturale. “Sunt măsuri țintite care încearcă să atenueze acest șoc”.

După scumpirile record ale carburanților și prețurile mărite ale gazelor naturale, românii mai primesc o lovitură: săptămâna viitoare expiră plafonarea prețurilor pentru produsele de bază. Mai mult, de la 1 aprilie expiră și plafonarea gazelor pentru consumatorii non-casnici.

Experții avertizează că estimările sunt de prețuri mai mari cu cel puțin 10% la toate produsele. Iar veștile proaste nu se opresc aici: Banca Națională a României (BNR) avertizează că aceste șocuri reprezintă „riscuri” din perspectiva inflației, care era așteptată să scadă în a doua jumătate a anului.