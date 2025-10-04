Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai

sursa: colaj foto Getty

Tot mai mulți români aleg să-și mute investițiile imobiliare în afara țării, fie că vorbim de Grecia și Spania, fie de destinații exotice, precum Zanzibar sau Dubai. Randamente mai bune, fiscalitate mai prietenoasă și, nu în ultimul rând, statutul pe care îl oferă o proprietate într-un loc de vacanță râvnit la nivel global se numără printre principalele motive.

Dacă până nu demult era greu de imaginat că un român obișnuit ar putea avea o vilă în Zanzibar sau un apartament în Dubai Marina, acum aceste tranzacții au devenit realitate. Iar cifrele vorbesc de la sine: doar în ultimii ani, românii au investit zeci de milioane de euro în apartamente în Emiratele Arabe Unite.

Zanzibar, un paradis pentru români

Andreea Popa, reprezentantă a unei agenții imobiliare care vinde proprietăți atât în Dubai, cât și în Zanzibar, spune că interesul pentru Africa de Est a explodat.

„În primul rând, datorită fluxului turistic constant și al faptului că este ușor de ajuns acolo. Dubai, cel puțin, e cea mai exotică destinație din apropierea Europei. Un alt motiv pentru care investesc sunt facilitățile fiscale pe care le oferă Dubai și faptul că dezvoltă foarte multe proiecte de amploare. De exemplu, cel mai mare Disney din lume se construiește acum în Abu Dhabi, cel mai mare complex de terme din lume se face în Dubai, iar multe lanțuri de magazine din Emiratele Arabe se dezvoltă și în emiratele din proximitatea Dubaiului, precum Ras al Khaimah sau Umm al Quwain”, spune ea.

Dacă Dubaiul mizează pe infrastructură și lux, Zanzibarul devine treptat un nou hub pentru investitori.

„Am tatonat piața cu Zanzibar datorită faptului că din ce în ce mai mulți europeni aleg să-și petreacă vacanțele acolo. Au un sezon destul de prelungit. Prețurile pleacă de la 120.000 de dolari pentru apartamente, în regim rezidențial, apartamente pe care investitorii le pot exploata foarte bine și în regim hotelier. Mai mult decât atât, în Zanzibar sunt foarte multe comunități de români. Ca idee, sunt oameni care au plecat acolo în vacanță și nu s-au mai întors – în sensul bun, pentru că și-au stabilit rădăcini puternice acolo, au deschis diverse afaceri și le merge extraordinar de bine”, explică ea.

Un detaliu-cheie: Emiratele Arabe Unite intră masiv în Zanzibar.

„Portul din Zanzibar a fost preluat de DP World, aeroportul a fost preluat de Dnata – cea mai mare companie de transport din Emiratele Arabe. Mai mult decât atât, sunt foarte multe lanțuri hoteliere celebre care deja operează în Zanzibar la ora actuală, lucru care face ca numărul de turiști să crească semnificativ de la an la an. Noi acolo operăm vile care sunt administrate în regim hotelier, unde investitorii pot opta pentru un randament anual de 10% din prețul de achiziție. De exemplu, dacă iei o vilă la 300.000 de dolari, știi că ai 30.000 de dolari pe an”, mai precizează Andreea Popa.

Dubai, locul unde investițiile românilor explodează

Dacă Zanzibarul cucerește prin exotism și comunități noi de români, Dubaiul rămâne magnetul suprem. E destinația unde investiția, statutul și stilul de viață de lux se amestecă într-un mix greu de ignorat.

Andreea Popa explică de ce: „În primul rând, randamentul net. În al doilea rând, facilitățile fiscale, cel puțin cele din Dubai – și anume faptul că acolo nu se plătesc impozite pe veniturile generate din chirii, nu există impozit anual pe proprietate și nici TVA la zonele rezidențiale. Aceste facilități fac diferența totală”.

Și nu e doar fiscalitatea. Vorbim de o destinație cu zeci de milioane de turiști anual și cu proiecte care sfidează imaginația.

Giulio Angheloiu, reprezentantul unei agenții imobiliare din București, își începe explicația cu un banc.

„Un ardelean a văzut pentru prima dată în viața lui o girafă și a zis: «Așa ceva nu există!». Cam așa e și cu Dubaiul – nu crezi până nu vezi. Este un loc unde găsești lumea la un loc, o desfășurare de forțe pe care nu ne-o putem imagina. Siguranța este absolută – dacă îți lași telefonul într-un loc public, îl găsești și peste un an. Dezvoltatorii sunt foarte serioși: se face intabularea proprietății imediat după achitarea unui avans de 20%, iar avansurile intră într-un cont escrow, deci banii sunt protejați. În Dubai, un randament de 30% în doi ani este posibil. Totul e la superlativ”, spune el

70 de milioane de euro investiți de români în apartamente premium

Răzvan Pascu, antreprenor în turism și ambasador al unui dezvoltator imobiliar din străinătate, confirmă că Dubaiul este deja „cea mai căutată destinație imobiliară pentru români”.

„Dubai este, de departe, cea mai căutată destinație pentru românii care vor să cumpere proprietăți în străinătate. Eu vând apartamente în Dubai la dezvoltatorul imobiliar premium din 2021 și până acum am vândut românilor de peste 70 de milioane de euro”, spune antreprenorul.

Motivațiile sunt clare, spune el: „Investiția rămâne pe primul loc. Mulți români caută diversificarea economiilor și venituri din chirii sau să revândă în câștig, cu preț mai mare, atunci când proiectul este gata. Majoritatea celor care cumpără în Dubai o fac pentru investiție. Există și categoria celor care își doresc o relocare parțială sau chiar definitivă, mai ales în orașe cu școli internaționale și infrastructură bună. Și, bineînțeles, există și factorul de statut – o adresă în Dubai spune ceva despre nivelul la care ai ajuns”.

Prețuri mai mici decât în București

Deși pare incredibil, în multe cazuri apartamentele din Dubai au prețuri comparabile – sau chiar mai mici – decât cele din Capitală.

„Noi vindem apartamente în Dubai de 2 camere începând de la 260.000 euro, cu plata în rate. Se poate rezerva cu doar 5.000 de euro. Prețurile sunt începând de la 5.500 euro/mp pentru o zonă în creștere sau 7.000 de euro/mp pentru o zonă cunoscută. În Dubai Marina vindem proiecte și cu 12.000 euro/mp”, mai spune Răzvan Pascu.

Iar cererea e alimentată de infrastructura orașului și de cei peste „20 de milioane de turiști anual”. Proprietățile se închiriază ușor atât pe termen lung, cât și în regim hotelier.

Profilul cumpărătorului român în Dubai

Cei care își cumpără apartamente aici nu sunt doar milionari.

„Vorbim de oameni între 35 și 55 de ani, în general antreprenori, profesioniști din IT, medici, oameni din middle și top management sau freelanceri cu venituri stabile în euro sau dolari. Bugetele variază, dar cele mai multe tranzacții se fac între 300.000 și 500.000 de euro, pentru apartamente de 2-3 camere. O dorință în plus a românilor este să cumpere în Dubai apartamente de peste 500.000 euro – plățile se fac în rate pe 4 ani – și sunt eligibili să își solicite Golden Visa, rezidența în Dubai”, spune Răzvan Pascu.

Golden Visa – visul românilor cu bani

Dubaiul atrage și prin șansa de a obține Golden Visa, adică rezidența pe termen lung. Pentru mulți, asta înseamnă un plan B în caz de instabilitate în România sau Europa.

„Tot mai mulți vor cumpăra pentru a avea Golden Visa și a avea astfel un refugiu în caz de o nouă pandemie, de război în Europa, de probleme sociale sau financiare în România. Interesul va crește, nu e doar un trend de moment”, explică Pascu.

Grecia, Spania și Bulgaria, țările din topul clasic al investițiilor românilor

Dacă Dubai și Zanzibar au intrat în forță pe radarul investitorilor, destinațiile europene rămân cele mai stabile pentru români. Grecia conduce detașat, urmată de Spania și Bulgaria.

„În ultimii ani, românii se numără printre cei mai activi investitori imobiliari din țările din jur. Grecia este în top, urmată de Bulgaria, Spania, Italia, Turcia, Cipru, Portugalia și, de câțiva ani, chiar Dubai. Interesul pentru Dubai e într-o ușoară scădere comparativ cu Grecia, care este pe o creștere foarte mare”, explică Bogdan Severin, reprezentant al unei agenții imobiliare ce vinde locuințe în aceste țări.

De ce Grecia? Randamente mai bune și un sezon de închiriere mai lung.

„În primul rând, cumpără pentru investiție. Obțin randamente mai bune în ceea ce privește închirierea, mai ales pe litoral. Când discutăm de Grecia, preferințele românilor sunt în special Salonic și Kavala. Două motive: apropierea față de România – ajung repede acolo – și bugetele mai mici comparativ cu alte zone.

Motivul principal este investiția, pentru că se pot obține randamente foarte bune pe litoralul grecesc sau chiar bulgăresc, față de randamentele obținute la noi. Un alt motiv – prețul de achiziție mai bun și, în al doilea rând, sezonul de închiriere este mai lung. În Grecia discutăm de cinci-șase luni, față de „două luni curate în România”.

”Un alt motiv este relocarea. După pandemie, mulți au început să lucreze remote, deci se pot muta pe malul mării și să aibă condiții mult mai bune de trai. Sau sunt persoane care se apropie de pensie și vor să își petreacă bătrânețea într-un loc liniștit, la malul mării”, adaugă acesta.

Prețurile: comparabile cu România, dar cu TVA zero

Giulio Angheloiu vine cu cifrele: „Un apartament nou într-un ansamblu rezidențial costă între 90.000 și 150.000 de euro. O vilă este între 120.000 și 200.000 de euro. Vorbim și de proprietăți foarte aproape de plajă. Comparativ, în București un apartament cu două camere costă deja în jur de 120.000 de euro”.

„În Grecia de nord prețul este undeva la 1.800–2.500 euro/mp, pentru proprietăți pe plajă. În Atena avem prețuri între 2.500–4.000 euro/mp, în zone foarte bune și de lux. În București, apartamentele obișnuite sunt deja la peste 2.000 euro/mp, deci comparația e clară. Un mare avantaj în Grecia este TVA-ul zero (față de 19% la noi) și posibilitatea de plată în rate direct la dezvoltator, pe perioada construcției. Plătești tranșe abia după ce se finalizează anumite etape ale lucrării”, completează Bogdan Severin.

Bulgaria, varianta mai ieftină

Deși nu mai are același glamour ca Grecia, Bulgaria rămâne o opțiune pentru români, mai ales pentru cei din sudul țării.

„În Bulgaria sunt oferte incredibile, la prețuri mult mai mici decât la noi. Cele mai căutate sunt localitățile aproape de granița cu România. Totuși, în ultima perioadă românii au început să caute și mai departe, în zone mai liniștite, cum e Sozopol, la doar o oră de mers de graniță. Prețurile sunt foarte bune. Un apartament cu două camere, la 200–300 m de mare, într-un ansamblu privat, costă de la 75.000 de euro. Diferența e TVA-ul de 20% în Bulgaria, ceea ce face ca, în final, prețurile să fie comparabile cu Grecia. Marele avantaj acum în Grecia este TVA-ul zero, valabil până la 1 ianuarie 2027, când va fi reintrodus la 24%”, susține Severin.

Spania – atracția diasporei și randamente mai bune

Horia Ion, analist imobiliar, arată că diaspora influențează direct achizițiile.

„Este normal ca cele mai căutate destinații atunci când vine vorba de achiziția unei proprietăți în străinătate să fie țările cele mai vizitate sau cele în care românii au migrat de-a lungul timpului. Țări precum Spania, Italia sau Marea Britanie, dar și Grecia sau Bulgaria, se află printre țările europene în care românii își achiziționează preponderent case sau apartamente. Doar în Spania, Italia și Marea Britanie sunt peste 3.000.000 de români, ceea ce reprezintă peste 15% din întreaga populație a României”, spune el.

Și aici randamentele sunt mai atractive decât acasă.

„În practică, randamentul investițional pentru un astfel de imobil este de 10-12%, în timp ce în România acest randament net este între 5-7%, net inferior. În Spania, de exemplu, românii au cumpărat 8% dintre proprietățile achiziționate de străini în această țară, plătind în medie 1.300 euro/mp”, mai spune analistul imobiliar.

Cine sunt românii care cumpără case în Zanzibar, Dubai, Grecia sau Spania?

Investitorii nu mai sunt doar „bogații lumii bune”. De la tineri care au făcut bani din bitcoin, până la antreprenori din IT, medici, manageri sau oameni care se apropie de pensie, toți intră pe piața imobiliară externă.

Andreea Popa spune că diversitatea este impresionantă: „Să știți că oamenii acum sunt educați din punct de vedere investițional. Au apetit, știu ce să caute, știu ce înseamnă un randament, știu ce presupun anumite costuri de operare ale unei proprietăți în regim hotelier. Sunt de la oameni de afaceri până la antreprenori tineri, din zona de IT sau chiar tineri care au făcut bani din bitcoin. Avem toate categoriile de vârstă: de la investitori care au 21 de ani până la cei care au 70 de ani”.

Giulio Angheloiu confirmă trendul.

„Profilul cumpărătorului român este, în general, între 35 și 55-60 de ani. Bugetele variază între 60.000–70.000 de euro și maxim 250.000 de euro, acestea fiind cele mai frecvente. Sunt dezvoltatori imobiliari, IT-iști, antreprenori, dar și oameni care se apropie de pensie. Am avut cazuri la târguri – jumătate dintre vizitatori erau persoane care se pensionează în 2-3 ani și vor să-și petreacă anii de pensie pe plajă, într-un loc liniștit”, spune el.

Avantaje și riscuri – ce trebuie să știe românii înainte de a semna

Horia Ion atrage atenția că investițiile externe vin la pachet cu beneficii mari, dar și cu capcane.

„Dacă ar fi să enumerăm doar câteva din avantajele unei proprietăți în străinătate: randament investițional superior cu efort minim, posibilitatea obținerii 'Golden Visa' pentru investiții mai mari de 250.000 euro în mai multe țări europene precum Grecia, Portugalia, Spania, Ungaria sau Cipru, diversificarea portofoliului investițional și diminuarea riscului, accesul la credite cu dobânzi mult mai mici decât în România, dar și taxe mai mici cum ar fi de exemplu în Dubai sau Thailanda. Să nu uităm că în Grecia, în acest moment TVA-ul este 0% (zero) până în 2027, ceea ce face ca proprietățile de acolo să fie foarte atractive, cetățenii români fiind pe locul al treilea după sârbi și bulgari în topul investițiilor în regiuni precum Halkidiki, Salonic și Thassos”, explică acesta.

Dar nu totul e roz.

„Riscurile sunt legate de verificarea actelor. În Grecia, de exemplu, există cazuri în care s-au construit imobile fără toate autorizațiile. Dacă mergi pe cont propriu și nu consulți un specialist, riști să ai probleme. Recomand ca orice achiziție în străinătate să fie făcută prin consultanți care cunosc legislația locală, taxele și documentele necesare”, spune și Bogdan Severin.

„Aceste investiții nu sunt total lipsite de riscuri, precum taxele mai mari decât în România (în UE) care pot crește neașteptat, lipsa cunoașterii și modificările legislației, riscul valutar (în cazul în care veniturile tale sunt în lei) dar și creditele care sunt mai greu de obținut de către cetățenii cu venituri din România”, completează Horia Ion.

„Nu e un trend trecător. E începutul unui fenomen”

Specialiștii sunt de acord: interesul românilor pentru imobiliare în străinătate va crește accelerat.

„Eu cred că va crește. Puterea de cumpărare a românilor a crescut, iar oamenii caută investiții mai sigure. Casele de vacanță și imobiliarele din străinătate sunt o alternativă atractivă. Cererea pentru Grecia, Creta, Rodos, Zakynthos sau Kefalonia va crește constant”, crede Bogdan Severin.

Răzvan Pascu privește și mai departe: „Interesul va crește, nu e doar un trend. Sunt mai multe motive: românii câștigă mai bine, sunt mai conectați la ce se întâmplă în lume, apar tot mai multe zboruri directe și multe joburi se pot face remote. În plus, investițiile imobiliare sunt percepute ca un refugiu sigur în perioade de instabilitate. Cred că, în următorii ani, tot mai mulți români vor avea o proprietate în străinătate – fie pentru vacanțe, fie pentru investiții, fie ca o a doua ancoră pentru familie. În Dubai, tot mai mulți vor cumpăra pentru a avea Golden Visa și a avea astfel un refugiu în caz de o nouă pandemie, de război în Europa, de probleme sociale sau financiare în România”.