Bulgaria a devenit noul paradis imobiliar al Europei. Tot mai mulți români investesc în locuințele ieftine cu vedere la mare

3 minute de citit Publicat la 23:28 10 Noi 2025 Modificat la 23:28 10 Noi 2025

Prețurile proprietăților din Bulgaria au crescut cu 11,6% față de anul precedent. FOTO: Hepta

Piața imobiliară din Bulgaria este în plină expansiune în 2025, datorită prețurilor accesibile, a creșterii economice în UE și a interesului investitorilor străini. Aceștia au transformat Bulgaria în cea mai promițătoare destinație imobiliară din Europa, potrivit Novinite.

Cumpărătorii britanici și israelieni rămân activi, dar cel mai nou val de investiții vine din România, Germania și Polonia. Mulți investitori cumpără proprietăți pentru utilizare hibridă – locuință sezonieră și investiție pentru închiriere pe o perioadă limitată, precizează sursa citată.

Conform celor mai recente date de la Institutul Național de Statistică (INS) și Eurostat, prețurile proprietăților din Bulgaria au crescut cu 11,6% față de anul precedent, în 2024, depășind multe țări din Europa de Vest. Cu toate acestea, prețul mediu pe metru pătrat în Sofia, capitala, rămâne sub 1.600 EUR, comparativ cu peste 5.000 EUR la Paris și peste 7.000 EUR la Londra.

Această combinație rară de prețuri de intrare scăzute și cerere în creștere a atras atenția investitorilor din întreaga Europă și din afara ei - în special din Marea Britanie, Germania, Israel și Scandinavia

Coasta Mării Negre din Bulgaria, cândva dominată de cumpărători pentru vacanțe, se reinventează ca o destinație pe tot parcursul anului. Orașe precum Varna, Burgas, Sozopol și Balcic se dezvoltă în comunități complete, cu infrastructură în creștere, spații de coworking și școli internaționale.

Tendința către traiul izolat pe coastă s-a accelerat după 2020, pe măsură ce profesioniștii și-au dat seama că pot combina munca cu timpul liber. Astăzi, apartamentele moderne de pe malul mării, cu vedere la mare, se vând cu prețuri cuprinse între 1.200 și 2.000 de euro pe metru pătrat, mult mai ieftin decât locuințele mediteraneene.

Ani de zile, Bulgaria a trăit în umbra unor jucători imobiliari europeni mai mari, precum Spania, Portugalia și Grecia. Dar, începând cu 2025, acest lucru se schimbă radical. Țara, cândva cunoscută în principal pentru stațiunile sale de la Marea Neagră și vacanțele la schi accesibile, devine acum bijuteria imobiliară a Europei - o piață care combină accesibilitatea, stabilitatea și oportunitățile, mai scriu jurnaliștii de la Novinite.

Până de curând, piața imobiliară din Bulgaria era considerată de nișă - atrăgătoare în principal pentru vânătorii de chilipiruri. Astăzi, situația este diferită.

Cumpărătorii străini nu mai urmăresc doar apartamente ieftine pe malul mării; ei investesc strategic în centre urbane, stațiuni de schi și chiar proprietăți rurale pentru venituri din chirii pe termen lung. Motivele sunt clare: Bulgaria oferă statutul de membru al UE, un sistem bancar stabil, impozite mici și o economie digitală în creștere.

Sofia, inima boom-ului imobiliar din Bulgaria

Orașul Sofia a devenit inima boom-ului imobiliar din Bulgaria. Cu o populație de 1,3 milioane de locuitori și un ecosistem tehnologic în creștere, acesta atrage atât profesioniști locali, cât și antreprenori străini.

Creșterea numărului de locuințe la distanță și a nomadismului digital a transformat peisajul închirierilor. Tinerii profesioniști din întreaga Europă aleg Sofia pentru accesibilitatea sa, internetul rapid și scena culturală dinamică. Cartiere precum Lozenets, Manastirski Livadi și Studentski Grad înregistrează o cerere record.

Randamentele chiriilor în capitală sunt în prezent în medie de 5,5-6%, semnificativ mai mari decât în ​​multe orașe din Europa de Vest. Potrivit Imoti.com, cel mai popular segment imobiliar în 2025 îl reprezintă apartamentele cu două dormitoare, cu prețuri cuprinse între 120.000 și 180.000 de euro - ideale pentru închirieri pe termen lung sau anunțuri Airbnb.

Munții bulgari au intrat și ei în centrul atenției imobiliare. Stațiuni precum Bansko, Boroveț și Pamporovo nu mai sunt doar destinații de iarnă. Datorită turismului pe tot parcursul anului și drumurilor îmbunătățite, aceștia atrag acum expatriați, pensionari și familii tinere care caută un trai sănătos la un cost redus.

O cabană modernă sau un apartament la munte în Bansko se vinde încă cu 800-1.000 de euro pe metru pătrat, ceea ce o face una dintre destinațiile alpine cu cele mai bune raport calitate-preț din Europa.

Cota unică de impozitare a țării de 10%, una dintre cele mai mici din UE, combinată cu costurile de trai scăzute, o face o bază ideală pentru nomazii digitali. În 2024, Ministerul Economiei din Bulgaria a raportat o creștere de 38% a permiselor de ședere pe termen lung emise cetățenilor UE și din afara UE.

Comunități online întregi există acum în jurul vieții de expatriați în Sofia, Plovdiv și de-a lungul Mării Negre. Cafenelele funcționează și ca centre de coworking, iar limba engleză este vorbită pe scară largă în rândul generațiilor mai tinere.