Cine plăteşte reparaţiile din locuință: proprietarul sau chiriaşul? Codul Civil arată ce obligaţii are fiecare

Închirierea unei locuințe vine cu responsabilități clare atât pentru chiriaș, cât și pentru proprietar. Însă, de multe ori, apar întrebări legate de cine plătește reparațiile atunci când se strică ceva în apartament. De la instalații sanitare și electrice, până la electrocasnice sau defecțiuni apărute în timp, este esențial să știi ce spune legea și ce obligații are fiecare parte.
Iată câteva informații utile despre cine plătește reparațiile, proprietarul sau chiriașul, și ce prevede legislația actuală.
Cine plăteşte reparaţiile instalaţiilor
- Conform legilor din Codul Civil, reparațiile necesare pentru ca locuința să fie folosită în condiții normale (instalații de apă, canalizare, electrică, gaz, centrală etc.) cad, în principiu, în sarcina proprietarului.
- Dacă apar defecțiuni la aceste instalații ca urmare a unui uz normal și nu ca efect al neglijenței chiriașului, proprietarul trebuie să intervină.
- Dacă proprietarul, după ce a fost înștiițat, nu ia măsurile necesare într-un termen rezonabil, chiriașul poate face reparația și poate cere despăgubiri sau returnarea sumei plătite cu dobândă de la data efectuării lucrărilor.
- În situații de urgenta (unde întârzierea ar produce pagube mai mari sau ar afecta siguranța) chiriașul poate interveni imediat, după ce îl informează pe proprietar, iar dobânzile la suma avansată încep să curgă de la data notificării.
Cine plăteşte reparațiile dacă se strică electrocasnicele
- Dacă electrocasnicele (frigider, mașină de spălat, aragaz etc.) fac parte din dotările locuinței la momentul predării și se defectează din cauza uzurii normale, proprietarul este responsabil să le repare sau să le înlocuiască.
- Dacă defectul apare ca urmare a unei utilizări improprii, neglijențe sau deteriorări cauzate de chiriaș (ex: suprasolicitare, golirea de lichide, lipsa întreținerii), atunci chiriașul poate fi solicitat să suporte costurile.
- În contract se poate specifica cine răspunde pentru partea de mentenanță a electrocasnicelor mici (ex: filtre, garnituri, piese consumabile). Însă o stipulare abuzivă care obligă chiriașul să suporte reparații majore ca și cum ar fi ale lui poate fi contestată în instanță.
Ce trebuie să plătească un chiriaș
Iată principalele categorii de reparații și cheltuieli pe care, în mod normal, le suportă chiriașul:
Reparații curente / locative
- Schimbarea becurilor, siguranțelor, prizei, întrerupătorului.
- Înlocuirea articolelor mici consumabile (garnituri, filtre, baterii, etc), dacă nu sunt dotări mari.
- Repararea deteriorărilor cauzate de neglijență (ex: ușă spartă, geam spart, mobilier avariat).
- Întreţinerea curentă: curățenie, demontare tartru, menținerea aparatelor în stare funcțională.
- Cheltuieli cu utilitățile (curent, apă, gaz, întreținere comună) pot fi transferate chiriașului, dacă este stipulat în contract (dar nu reparările propriu-zise ale blocului).
Obligația de notificare
Chiriașul trebuie să aducă la cunoștință proprietarului defectele care necesită reparații ce intră în sarcina proprietarului, cât mai curând posibil. Nerespectarea acestei obligații poate duce la pierderea dreptului de a cere despăgubiri.
Limitele responsabilității
Chiriașul nu poate fi obligat să suporte plăți „anticipate” pentru reparații majore sau sumate fixe nejustificate fără clarificare legală.
Ce plătește proprietarul
Proprietarul are obligații clare de întreținere și reparații, care asigură folosința normală și liniștită a locuinței pentru chiriaș:
- Reparațiile majore, necesare pentru buna funcționare a instalațiilor (apă, canal, electricitate, gaz, încălzire etc.).
- Reparațiile la structura construcției: acoperiș, fundație, pereți, izolații, infiltrații, crăpături mari.
- Înlocuirea dotărilor de bază (electrocasnice mari, dotări existente la predare) dacă defectele apar din cauza uzurii normale.
- Repararea sau întreținerea elementelor comune (părți comune ale blocului: casa scării, holuri, subsoluri etc.), dacă acestea afectează folosința locuinței.
- Obligația de a nu „deranja” folosința utilă a locuinței — adică proprietarul nu poate să intre în spațiu fără notificare sau să limiteze accesul chiriașului la dotări.
- Dacă proprietarul nu intervine la reparațiile care îi revin, chiriașul poate să le execute și să îi ceară returnarea cheltuielilor cu dobândă de la data efectuării.
- Dacă locuința devine parțial inutilizabilă din cauza nerespectării obligațiilor proprietarului, chiriașul poate cere o reducere proporțională a chiriei sau rezilierea contractului, în cazuri grave.