S-a vândut cel mai scump apartament din istoria Statelor Unite. Prețul este fabulos

Un apartament din Manhattan, SUA, s-a vândut cu fabuloasa sumă de 238 milioane de dolari. Aceasta este cea mai scumpă casă vândută vreodată în Statele Unite și a fost cumpărată de miliardarul Ken Griffin, fondatorul companiei Citadel.

Milardarul este cunoscut pentru pasiunea de a achiziționa proprietăți de lux. Recent, aceasta a mai cumpărat o proprietate fix lângă Buckingham Palace, în Londra, și este și proprietarul celui mai scump apartament din Miami, de 60 de milioane de dolari.

Billionaire Ken Griffin has purchased the most-expensive home ever sold in America: a 24,000-square-foot apartment at 220 Central Park South. Its price? $238 million. pic.twitter.com/uw2TAYq7UL