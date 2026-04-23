Inteligența Artificială îi face pe cei bogați și mai bogați: numărul miliardarilor va ajunge la 4.000 în următorii cinci ani

Capacitatea de a scala o afacere nu a fost niciodată mai mare. Foto: Getty Images

Investițiile uriașe în inteligența artificială i-au făcut pe cei deja foarte bogați și mai bogați într-un timp foarte scurt. În prezent, în lume sunt aproximativ 3.100 de miliardari, iar numărul lor va crește până la 4.000 în următorii cinci ani. Și multimilionarii își vor îngroșa rândurile. Estimările vin într-un moment în care decalajul dintre cei foarte bogați și cei foarte săraci este mai mare ca niciodată, iar cetățenii din tot mai multe țări cer ca cei foarte bogați să fie suprataxați, deoarece se tem că averile lor vin la pachet cu influență politică, relatează The Guardian

În prezent există 3.110 miliardari la nivel global, conform unei analize realizate de compania imobiliară Knight Frank. Se estimează că acest număr va crește cu 25% în următorii cinci ani și va ajunge la 3.915. Clasa multimilionarilor se extinde, de asemenea, rapid. Numărul persoanelor cu averi de cel puțin 30 de milioane de dolari va crește de la 162.191 în 2021 la 713.626 în prezent. Este o creștere de peste 300%, potrivit Knight Frank. Liam Bailey, șeful departamentului de cercetare al companiei, a declarat că averile miliardarilor și milionarilor au fost „supraalimentate” de profiturile din domeniul tehnologiei, în special din inteligența artificială.

„Capacitatea de a scala o afacere nu a fost niciodată mai mare. Acest lucru a contribuit la posibilitatea de a crea averi uriașe într-un timp scurt, impulsionate puternic de tehnologie și inteligența artificială”, a spus el.

Țara europeană unde numărul miliardarilor se va dubla

Numărul miliardarilor este așteptat să crească cel mai rapid în Arabia Saudită, bogată în petrol. În 2026, țara are 23 de miliardari, dar numărul lor va ajunge la 65 în 2031.

Populația de miliardari din Polonia este, de asemenea, estimată să se dubleze, de la 13 la 29 în aceeași perioadă, iar în Suedia se preconizează o creștere: de la 32 de miliardari în pezent la 58 în 2031.

Acest fenomen are loc în contextul în care diferența dintre cei mai bogați și cei mai săraci oameni din lume continuă să crească. Anul trecut, raportul World Inequality a arătat că mai puțin de 60.000 de persoane – adică 0,001% din populația globală – controlează de trei ori mai multă avere decât jumătatea cea mai săracă a umanității.

Au existat tot mai multe apeluri ca liderii globali să crească impozitele pentru cei foarte bogați, pe fondul îngrijorărilor că cei mai înstăriți membri ai societății își cumpără și influență politică.

Organizația caritabilă Oxfam a constatat că anul trecut a fost înregistrat un număr record de noi miliardari, totalul depășind pentru prima dată pragul de 3.000. De asemenea, a raportat că miliardarii dețin împreună o avere de 18,3 trilioane de dolari.

Cine sunt cei mai bogați oameni din lume

Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, este cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă de 785,5 miliarde de dolari, potrivit clasamentului Forbes.

Forbes îl plasează pe Larry Page, unul dintre fondatorii Google, pe locul al doilea, cu o avere de 272,5 miliarde de dolari, iar pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, pe locul al treilea, cu 259 de miliarde de dolari.

Clasamentul Sunday Times Rich List a desemnat familia Hinduja drept cea mai bogată din Marea Britanie, cu o avere de 35 de miliarde de lire sterline. Gopichand Hinduja, liderul miliardar al familiei, cu afaceri în petrol, banking și imobiliare, a murit anul trecut la vârsta de 85 de ani.

În 2025, existau 156 de miliardari cu reședința în Regatul Unit, conform acestui clasament, marcând cea mai mare scădere din istoria sa de 37 de ani, față de 165 în anul precedent.

America de Nord găzduiește puțin sub o treime din populația globală de miliardari, potrivit Knight Frank – însă estimările arată că va fi depășită de regiunea Asia-Pacific până în 2031. Până atunci, miliardarii din această regiune ar urma să reprezinte 37,5% din total, comparativ cu 27,8% din America de Nord.