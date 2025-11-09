La 29 de ani, Paulo a devenit cel mai tânăr manager de top din Goldman Sachs. Toată lumea credea că o să fie medic, ca părinții lui

La 29 de ani, Paulo a devenit cel mai tânăr manager de top din Goldman Sachs. FOTO: Instagram Goldman Sachs

Un tânăr de 29 de ani devine cel mai tânăr manager din Goldman Sachs. Paulo Costa este unul dintre cei 638 de angajați promovați anul acesta, scrie Business Insider. El a povestit că încă de la 11 ani era interesat de mecanismele pieței financiare, citea despre asta și deja începuse să facă mici tranzacții.

Paulo Costa era joi după-amiază la biroul Goldman Sachs din Londra când a primit mult așteptatul telefon. Era într-un birou alături de colegii săi, iar când și-a auzit numele menționat și a realizat că tocmai fusese promovat la poziția de managing director, devenind astfel cel mai tânăr din acest an.

Costa, director executiv care supraveghează tranzacțiile de dividende în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, a făcut parte din cei 638 de angajați promovați anul acesta. Această promovare vine într-un moment de succes pentru divizia de acțiuni a Goldman Sachs, care a raportat o creștere a veniturilor de 7% în al treilea trimestru comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Banca a subliniat că veniturile mai mari din domeniul finanțării, o zonă apropiată de activitatea lui Costa, au fost un factor cheie al acestei creșteri.

Costa se ocupă cu tranzacționarea dividendelor, ajutând marii investitori să facă speculații pe acțiuni prin contracte financiare derivate, fără a le cumpăra efectiv, și gestionând componenta de dividende a acestora pentru a asigura corectitudinea plăților către acționari.

Paulo Costa s-a confruntat deja cu volatilitatea piețelor, de la pandemie până la vânzările din piață din primăvara acestui an. Experiențele anterioare l-au făcut mai „conștient” de cum să abordeze piețele în vremuri tulburi.

„Când înveți cu adevărat despre piețe și despre mecanismele lor interne, este momentul când lucrurile devin complicate,” a spus Costa, amintindu-și despre condițiile de tranzacționare neobișnuite din timpul pandemiei Covid.

Născut și crescut în Portugalia într-o familie de medici, Costa a spus că părinții săi și-ar fi dorit ca el să urmeze o carieră în medicină. Dar titlul de managing director obținut acum îl bucură și mai tare. Alegerea finanțelor în locul medicinei a fost „un șoc,” a spus Costa, „dar cred că sunt fericiți că am făcut-o.”

„Când aveam 11 sau 12 ani, am trăit perioadei crizei în Europa”, a spus Costa. „Am devenit foarte interesat de modul în care piețele financiare se prăbușeau acasă. Am început să citesc despre asta și să fac mici tranzacții pe atunci.”

Costa a studiat la Universitatea din Warwick, unde a fost Chief Investment Officer al Warwick Investment Fund, și a început să lucreze la Goldman Sachs în 2016, ca analist în perioada verii, în cadrul departamentului de valori mobiliare.

Pentru cei care vor să-i urmeze exemplul, Costa recomandă să-și găsească o pasiune. „Vei deveni foarte bun doar dacă poți să muncești mult timp la ceva, perfecționându-ți meseria,” a spus el.

Cum a sărbătorit promovarea

După vestea promovării a devenit oficială, biroul Goldman Sachs din Londra s-a animat. Mai mulți liderii regionali, inclusiv membri ai Comitetului de Management European al băncii, au organizat un toast cu șampanie pentru noii manageri. După aceea, cu toții, în jur de 150 de persoane, s-au dus să sărbătorească la un local din apropiere.

Printre colegii și mentorii lui Costa care au participat la eveniment a fost și Lorenzo Longo, un fost coleg și mentor la începutul carierei sale. „Când l-am anunțat, a fost aproape la fel de entuziasmat ca soția mea”, a spus Costa zâmbind.

Dar acum, Costa urmează să preia roluri de conducere pe care aceștia le-au avut odată — un rol care aduce noi responsabilități și așteptări. A fost anxios să poarte aceste noi responsabilități la vârsta de 29 de ani? „Nu cred că trebuie să mă impun acum ca lider mai mult decât eram acum o săptămână. Este cu siguranță un avantaj să fii tânăr și să obții acest titlu”, a recunoscut el în timp ce și-a amintit de începuturile carierei sale, la 21 de ani. „Eram foarte mândru că lucram aici. Nu mi-aș fi imaginat că, la 29 de ani, voi fi în acest punct al carierei mele.”, a spus el