Leul s-a depreciat în raport cu euro și dolarul american

<1 minut de citit Publicat la 13:36 03 Noi 2025 Modificat la 13:36 03 Noi 2025

1 euro a fost calculat de BNR la 5,08 lei. Foto: Profimedia Images

Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0861 lei, în creştere cu 0,01 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0851 lei, informează Agerpres.

Valoarea leului a scăzut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4167 lei, în urcare cu 2,2 bani (+0,5%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3947 lei.

Moneda naţională s-a apreciat însă în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4698 lei, în scădere cu 0,89 bani (-0,16%), faţă de 5,4787 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit, luni, până la valoarea de 567,6303 lei, de la 566,1560 lei, în şedinţa precedentă.