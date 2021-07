Lista scumpirilor care intră în vigoare din 1 iulie. Pentru ce vor scoate românii mai mulţi bani din buzunar

Dintre cei aproape nouă milioane de clienţi ai companiilor de electricitate doar puţin peste 1,5 milioane au optat pentru piaţa concurenţială.

Aproximativ trei miloane de români primesc în continuare energie electrică prin serviciul universal. Ei vor avea o factură mai mare la sfârşitul lunii: vor plăti cu 10% mai mult pentru curentul electric şi cu 20% în plus la cea de gaze naturale.

Se scumpesc şi gazele

În plus, de la iarnă, preţurile la gaze naturale s-ar putea să fie mai mari faţă de iarna trecută.

De azi, românii asiguraţi la stat care vor să se trateze în clinicile particulare care au contracte cu Casele naţionale de asigurări de sănătate trebuie să plătească. Pacientul achită diferenţa dintre tariful clinicii particulare şi suma decontată de stat.

Cazare mai scumpă şi cu 40%, pe litoral

Şi vacanţele pe litoral sunt mai scumpe chiar de azi. Tarifele la cazare cresc în medie şi cu 40%, ceea ce înseamnă că pentru o noapte de cazare veţi plăti în plus sume cuprinse între 150 şi 300 de lei, în funcţie de confortul hotelui sau a pensiunii.

Veste proastă şi pentru angajatori. Şomajul tehnic, de azi, nu se mai decontează de la bugetul de stat. Indemnizaţia de 75% din salariul de bază va fi suportată direct de angajator şi nu de la bugetul de stat, aşa cum s-a întâmplat în starea de urgenţă şi în starea de alertă.

Foarte puţini români au optat pentru piaţa concurenţială

- 8.900.000 de clienţi ai furnizorilor de energie electrică

- 1.600.000 de români au încheiat contracte pentru piaţa concurenţială

- 3.000.000 de români primesc în continuare energie electrică prin serviciul universal

Facturi mai mari la gaze şi la curent

- 10% în plus la factura de curent electric

- 20% în plus la factura de gaze naturale

- 200 de lei în plus, din iarnă, la factura de gaze naturale

Bani din buzunar pentru internarea în spitale private

- apare contribuţia personală la tratamentele în sistemul medical privat

- pacientul achită diferenţa dintre tariful clinicii particulare şi suma decontată de stat

Scumpiri pe litoral

- tarifele la cazare cresc cu 150 de lei până la 300 lei

- costul unei mese la restaurant poate creşte şi cu 10%

Şomajul tehnic nu se mai decontează de la bugetul de stat

- indemnizaţiile de şomaj tehnic nu mai sunt decontate de stat

- indemnizaţia de 75% din salariul de bază va fi suportată direct de angajator

