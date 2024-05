Marcel Ciolacu, despre reducerea impozitării la salariul minim pe economie: ”Nu pot să risc!”

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre ce va urma în ceea ce privește impozitarea salariului minim în România.

Sursa foto: Antena 3 CNN

„Este evident că impozitarea muncii, când vorbim generic, este una dintre cele mai ridicate din Europa. Dar marea problemă este la impozitarea muncii la veniturile mici. Acolo putem spune foarte clar că este cea mai mare impozitare.

Pachetul cerut şi de către UE şi asumat de România prin PNRR, indiferent cine l-a semnat şi cum au negociat, este de a avea anumite reforme în zona fiscală şi o nouă lege a salarizării, care vin ambele la pachet în ceea ce privește şi impozitarea muncii”, a declarat Marcel Ciolacu, luni, la Târgoviște.

”Eu nu fac lucrurile pe colţul mesei, eu nu arunc România într-o aventură, după ce am muncit împreună cu toţi colegii mei din Guvernul României să aducem această stabilitate macro-economică.

Da, spun de peste doi ani de zile că este cea mai mare impozitare la salariile mici din Europa. Dar legislația eu nu pot să risc să vin cu scăderi de impozitare la salariul minim pe economie şi să mă trezesc de la o treime, cât sunt angajați în economie acum cu salariul minim, să am două treimi. Pentru că asta înseamnă că am distrus România şi nu am salvat-o.

Ca să iau o măsură pe picior ca să îmi aducă eventuale voturi nu am s-o fac. Vă repet, lăsaţi-mă exact cum am făcut, cum a venit Apocalipsa în România mereu, nu m-am încadrat în deficit, am dat faliment, le-am rezolvat pe toate.

Vă anunţ o veste bună: să fiţi atenţi la inflaţie, peste două zile când va fi anunţată”, a mai spus premierul.