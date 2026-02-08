Mediul privat, îngropat de măsurile de austeritate. Număr record de companii care au pus lacătul pe ușă în 2025. Și 2026 a început rău

Efectele austerității se resimt tot mai puternic în economia României. Un număr record de firme au dispărut din mediul de afaceri românesc în 2025: peste 144.000 de companii au pus lacătul pe ușă în anul în care Guvernul a majorat taxele. Și anul acesta curg dosarele de insolvență.

În 2025, numărul firmelor radiate, dizolvate sau care și-au suspendat activitatea a crescut cu 9% față de aceeași perioadă din 2024. Practic, vorbim de o diferență de 12.000 de firme în plus care au ajuns în această situație.

Și anul acesta avem o situație similară. Sunt deja 500 de dosare de insolvență deschise în prima lună din acest an.

Sectoarele cele mai afectate, unde s-a constatat o dublare a dosarelor, sunt construcțiile, comerțul, zona restaurantelor și comerțul cu alimentele.

Stelică Fudulea, plin vicepreședinte IMM România, a declarat duminică, la Antena 3 CNN că numărul de firme radiate "a crescut alarmant", în urma măsurilor din ultimele șase luni ale anului 2025.

El a remarcat însă numărul de înființări de firme anul trecut, care a crescut și el, datorită programelor de finanțare și de susținere, de înființare de noi firme început în anii precedenți.

"De acolo apare numărul de firme noi înființate, în creștere anul trecut. Numărul de firme în descreștere este clar că este rezultatul măsurilor din ultimele șase luni ale guvernului, pentru că mediul de afaceri nu se mai simte în siguranță și nu se mai simte confortabil cu noile taxe care au crescut în ultimele șase luni", a spus Fudulea.

Întrebat ce măsuri ar trebui să introducă Guvernul anul acesta pentru a susține mediul economic, Fudulea a răspuns că e vorba de măsuri de debirocratizare, în principal.

"Am vorbit foarte mult în aceste șase luni de măsurile care ne-au afectat. Am început să vorbim prudent despre această relansare economică, unde sunt mai mult măsuri de simplificare și nu de susținere efectivă a companiilor românești. Dacă ne gândim doar la sumele aruncate în în piață, vedem că undeva la câteva sute de de IMM-uri vor fi susținute din acest program de relansare economică.

Noi am susținut niște măsuri simple de debirocratizare pentru companiile românești, care să le ajute să supraviețuiască și să le dea un un aplomb, dar și măsuri de susținere și de înființare de noi companii, cum au fost cel de IMM Invest, unde s-au ajutat peste 50.000 de companii".