Antena 3 CNN Economic Ministerul Energiei a plătit și a autorizat peste 15 milioane de euro din PNRR într-o singură săptămână

Ministerul Energiei a plătit și a autorizat peste 15 milioane de euro din PNRR într-o singură săptămână

A.N.
<1 minut de citit Publicat la 16:49 09 Oct 2026 Modificat la 16:49 09 Oct 2026
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Cererea de plată din PNRR cuprinde 104 ţinte şi jaloane/ Foto: Getty Images

Ministerul Energiei a mai deblocat o tranșă de fonduri europene: în intervalul 5–9 octombrie, instituția a efectuat plăți de 1,5 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență și a autorizat o cerere de transfer în valoare de 13,64 milioane de euro, notează Agerpres.

Sumele se adaugă unui an în care ritmul plăților a crescut vizibil, ministerul virând de la 1 ianuarie și până acum peste 371 de milioane de euro prin PNRR.

În întreaga perioadă de la lansarea programului, beneficiarii au primit de la Ministerul Energiei, cumulat, peste 584 de milioane de euro.

Alte fonduri urmează să fie deblocate în perioada următoare, în condițiile în care ministerul are în lucru șapte cereri de transfer depuse în trimestrul al treilea al acestui an, a căror valoare totală se ridică la aproximativ 50,8 milioane de euro.

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Etichete: Ministerul Energiei fonduri europene PNRR bani pnrr

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