Ministerul Energiei: Proiectul privind limitarea adaosului comercial la energie electrică şi gaze, publicat din eroare. A fost retras

Documentul postat temporar pe site a fost publicat ca urmare a unei erori materiale. Sursa colaj foto: Agerpres & Getty Images

Proiectul de act normativ privind limitarea adaosului comercial aplicat în activităţile de comercializare en-gros şi de furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale către consumatorii finali a fost publicat pe site ca urmare a unei erori materiale şi a fost retras imediat ce situaţia a fost identificată, precizează reprezentanţii Ministerului Energiei, potrivit Agerpres.

"Ministerul Energiei a gestionat, pe parcursul mai multor luni, un proces amplu de analiză a mai multor scenarii menite să asigure preţuri mai mici la energie pentru toţi românii. Aceste demersuri au fost fundamentate pe consultări constante cu toţi actorii relevanţi din piaţa de energie şi integrarea propunerilor primite, în cadrul unui proces tehnic intern.

Documentul postat temporar pe site a fost publicat ca urmare a unei erori materiale. Acesta a fost retras imediat ce situaţia a fost identificată, pentru a evita interpretări eronate", au explicat reprezentanţii ministerului.

Miercuri seara, pe site-ul Ministerului Energiei a fost publicat un proiect de Ordonanţă conform căruia adaosul comercial aplicat în activităţile de comercializare en-gros şi de furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale către consumatorii finali urma să fie limitat la 3%, respectiv 5%, pentru o perioadă de 12 luni.