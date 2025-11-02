Ministrul Finanțelor: “În acest moment, nu avem în plan o creștere a TVA-ului”

1 minut de citit Publicat la 21:41 02 Noi 2025 Modificat la 21:51 02 Noi 2025

Ministrul Finanțelor promite că nu va avea loc o nouă creștere de taxe; Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat într-un interviu, difuzat duminică de Antena 3 CNN, că Guvernul nu are în vedere noi creșteri de taxe, deși apar temeri serioase referitoare la neîncadrarea în atingerea țintelor bugetare, asumate de Guvernul Bolojan.

Alexandru Nazare a fost întrebat despre cea mai mare temere a românilor, o nouă creștere de taxe, după majorarea TVA la 21%. Ministrul Finanțelor a negat însă acest scenariu, “în acest moment”:

“În acest moment, nu avem în plan o creștere a TVA-ului…Sunt foarte atent cu aceste declarații. Personal și ca liberal, nu am fost niciodată un fan al creșterii taxelor. Niciodată. Chiar din potrivă, al scăderilor. Dar aici e vorba de România, aici e vorbа de stabilitatea economică, e vorba despre stabilitat, credibilitate, e vorbа despre posibilitatea de a putea să ne împrumutăm”, a precizat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor despre scăderea puterii de cumpărare a românilor

Întrebat despre efectele taxelor asupra puterii de cumpărare a românilor, Alexandru Nazare a recunoscut că a scăzut consumul în România, dar efectele se vor putea vedea în lunile următoare:

“Adică la finalul anului o să vedem exact care au fost efectele. Sunt efecte, dar o să vedăm cât se mențin ele. Aveți deja măsuri care să îndrepte acest trend pentru că scăderea consumului în România a provocat situații mai complicate decât era situația anticipată în 2009-2010, de exemplu. Știți foarte bine, scădarea consumului ne-a băgat într-o criză mai mare decât ar trebui să fie și nu trebuie să intrăm. Adică trebuie sa dăm un mesaj echilibrat”, a precizat Alexandru Nazare.

Acesta a spus că există o prognoză de creștere economică mică pentru 2025, de 0,6%, dar este prevăzută și o progneză optimistă pentru anul viitor de peste 1,2%.

“Proiectăm un buget pentru 2026 cu un PIB de peste 2.000 de miliarde și cu 10 miliarde în granturi. Aceste granturi sume nerambursabile se vor reflecta în creșterea economică. Și nu sunt singurele măsuri pe care le gândim în zona de relansare”, a mai precizat ministrul Finanțelor.

Totodată, el a dat asigurări că investițiile nu vor scădea în perioada următoare, ci vor crește de la 75 de miliarde, la 83 de miliarde.

“Sunt 8 miliarde în plus la investiții…Sunt concentrați mai degrabă pe fonduri europene decât pe cheltuieli de la bugetul de stat. Investițiile astea vor fi... Nu sunt pe hârteie, sunt investiții efective din fonduri europeni”