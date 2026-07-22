MIPE dezminte că ar fi trimis Comisiei Europene planul pentru fondurile 2028-2034: termenul e abia în a doua parte a lui 2027

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. sursa foto: Hepta

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) dezminte informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi trimis deja Comisiei Europene documentul de programare a Politicii de Coeziune 2028-2034. Instituția susține că nu a depășit niciun termen, pentru simplul motiv că termenul nici nu a venit încă, notează Agerpres.

„MIPE nu a trimis Comisiei Europene documentul privind programarea perioadei 2028-2034 (Planul de Parteneriat National şi Regional - PPNR) şi nici nu a încălcat vreun termen privind transmiterea acestuia. Documentul trebuie trimis formal Comisiei în a doua parte a anului 2027, după ce va intra în vigoare Regulamentul UE”, se arată într-un comunicat.

Deocamdată, spune ministerul, elaborarea viitorului Plan de Parteneriat Național și Regional se află în faza de analize și planificare strategică. Redactarea propriu-zisă și negocierile cu serviciile Comisiei Europene urmează să înceapă abia după ce aceste etape vor fi încheiate. Până atunci, instituția evaluează opțiunile strategice pentru Politica de Coeziune post-2027 și ce înseamnă ele pentru România.

„Implementarea PNRR ne oferă recomandări relevante privind arhitectura post-2027 în opţiuni practice pentru structura şi conţinutul viitorului Plan, precum şi recomandări referitoare la modalitatea în care România ar putea organiza procesul de programare în funcţie de nivelul său de ambiţie”, precizează sursa citată.

Ce sectoare sunt analizate

Împreună cu Banca Mondială, MIPE lucrează în prezent la analize macroeconomice și sectoriale care vor sta la baza direcțiilor de intervenție pentru perioada de după 2027.

„Sunt vizate următoarele sectoare, fără a se limita la, energie şi decarbonizare; industrii, cu dimensiune pe procese de decarbonizare şi apărare; tehnologii inovative; digital; educaţie si competenţele viitorului; ocupare şi legătura cu sectoarele economice; social, cu accent grupuri vulnerabile, servicii integrate; natalitate, concept ITI”, arată ministerul.

Documentele trec prin două runde de discuții: prima cu reprezentanții ministerelor și ai autorităților de management, a doua cu partenerii sociali, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul academic, sindicatele și autoritățile locale.

„Pentru a sprijini demersurile de planificare strategică sectorială, MIPE organizează reuniuni dedicate discutării analizelor. Până în prezent au fost discutate analizele aferente energiei şi decarbonării; consensului social. De exemplu, mâine, 22 iulie 2026, va fi prezentată şi dezbătută analiza referitoare la digitalizare. Mecanismul colaborativ dezvoltat de MIPE, prin structura tehnică de coordonare a programării post-2027 implică două paliere de consultare şi dezbatere a acestor analize: prima etapă a consultărilor presupune reuniuni tehnice la care sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai ministerelor şi autorităţilor responsabile de politicile sectoriale, precum şi ai autorităţilor de management de la nivel naţional şi regional, cu rol în gestionarea şi implementarea investiţiilor relevante pentru sectoarele de referinţă; în a doua etapă, aceste documente de analiză sectorială vor fi supuse dezbaterii cu partenerii din mediul de afaceri/societate civilă/mediu academic/sindicate/regiuni/ autorităţi şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, inclusiv structuri asociative ale autorităţilor locale”, se mai arată în comunicat.

Pe lângă aceste analize, PPNR va trebui să răspundă punctual constatărilor din Rapoartele de Țară pentru 2026 și 2027 și să aplice recomandările specifice adresate României.

Negocierile pentru bugetul european

În paralel, MIPE este implicat, alături de ministerele de Externe, Finanțe, Agricultură și Interne, în negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

În compromisul parțial, România a obținut o serie de aspecte importante – nu pe toate și nu întotdeauna în forma cerută. În contextul Semestrului European din 2026, la propunerea MIPE, a fost recunoscută situația specifică generată de poziționarea geografică a țării și de evoluțiile din regiunea estică, inclusiv din perspectiva securității, a rezilienței economice și a atractivității pentru investitori.

Ministerul insistă că pregătirea programării fondurilor europene pentru 2028-2034 s-a făcut transparent și amintește că nota privind cadrul strategic național de programare a fost discutată în ședința de Guvern din 28 mai 2026, iar documentul a fost publicat atât pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, cât și pe cel al MIPE.

Instituția mai precizează că va continua să informeze public despre mersul procesului de programare a fondurilor aferente Politicii de Coeziune 2028-2034.