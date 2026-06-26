Nazare anunţă facilităţi fiscale pentru companiile care se listează la bursă. "Avem nevoie de companii finanţate prin piaţa de capital"

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare / Foto: Alexandru Nazare via Facebook

Companiile care se listează la bursă pot beneficia de o deducere suplimentară de 50% pentru cheltuielile aferente acestui proces, a anunţat ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare publicată vineri pe pagina sa de Facebook.

"Aşa cum am subliniat în numeroase rânduri, România nu poate ieşi din dezechilibre doar prin disciplină bugetară - managementul responsabil al finanţelor publice trebuie dublat de măsuri care să pună economia în mişcare: investiţii, capital privat, finanţare modernă. Prin pachetul de relansare economică am început să construim exact această direcţie. Avem deja norme aprobate pentru două mecanisme de finanţare: unul dedicat industriilor productive şi unul dedicat sectorului tehnologic şi inovaţiei. Acum facem un nou pas important pentru piaţa de capital.

Stabilim cadrul prin care companiile care se listează la bursă pot beneficia de o deducere suplimentară de 50% pentru cheltuielile aferente acestui proces. În concret, orice companie care vrea să intre pe bursă are anumite costuri asociate procesului. Are nevoie de consultanţă, servicii juridice, evaluare, audit, intermediere, comunicare cu investitorii, promovarea ofertei, taxe de admitere şi menţinere la tranzacţionare, servicii ale depozitarului central şi adaptarea unor procese interne", a explicat Nazare, preluat şi de Agerpres.

Statul ajută companiile să se listeze la bursă

Acesta a adăugat că, prin noua măsură, statul recunoaşte că listarea la bursă nu este doar o decizie privată a unei companii, ci este un pas care ajută economia - aduce transparenţă, guvernanţă mai bună, acces la investitori şi capital pentru dezvoltare, iar statul susţine astfel accesul pe bursă al organizaţiilor.

"De ce contează? Pentru că România are nevoie de mai multe companii finanţate prin piaţa de capital. În regiune, Varşovia este astăzi un reper în Europa Centrală şi de Est, cu o piaţă de capital care atrage companii, investitori şi lichiditate. Polonia are o capitalizare bursieră raportată la PIB semnificativ peste nivelul României, la fel Ungaria şi Croaţia. România a făcut paşi înainte în ultimii ani. Bursa de Valori Bucureşti a continuat să crească, avem companii solide listate, interes mai mare pentru titlurile de stat şi o bază de investitori în extindere. Dar suntem încă sub potenţial.

Asta trebuie să schimbăm. Nu putem construi o economie competitivă dacă firmele depind doar de credit bancar, granturi sau bani publici. Avem nevoie de capital privat, de investitori locali şi internaţionali, de companii româneşti care se dezvoltă transparent şi de o piaţă de capital mai puternică", susţine oficialul.

În opinia sa, listarea la bursă înseamnă mai mult decât o tranzacţie financiară, "înseamnă acces la bani pentru extindere, profesionalizarea guvernanţei, vizibilitate, disciplină şi încredere".

"Iar o economie care vrea să treacă de la consum la producţie, de la vulnerabilitate la competitivitate, are nevoie de astfel de instrumente. Aceasta este logica pachetului de relansare: mecanisme care ajută în mod real firmele să investească, să atragă capital şi să crească. România are nevoie de o piaţă de capital mai puternică, iar statul trebuie să continue să vină cu soluţii care încurajează companiile să facă acest pas", a subliniat Alexandru Nazare.