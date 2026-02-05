Nazare: „În 2026, mutăm accentul pe o economie bazată pe investiţii masive. Trebuie să schimbăm paradigma dezvoltării României”

Alexandru Nazare spune că a avut consultări cu mediul de afaceri în vederea pregătirii programului de relansare economică. FOTO: Hepta

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis, joi, că anul acesta este unul în care se va schimba paradigma dezvoltării României şi se va muta accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive şi valoare adăugată.

„2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma dezvoltării României şi mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive şi valoare adăugată - acesta este mesajul central transmis în toate discuţiile tehnice recente. De ce facem acest lucru?

Pentru că România are nevoie de o direcţie strategică pe termen lung, de un cadru predictibil şi responsabil care să stimuleze investiţiile, competitivitatea şi crearea de locuri de muncă durabile. Trecem astfel la politici economice solide, fundamentate pe rezultate concrete, nu pe măsuri conjuncturale - astfel încât creşterea economică să fie una sănătoasă şi echilibrată", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a anunţat că a avut consultări cu mediul de afaceri în vederea pregătirii programului de relansare economică, pentru că este esenţial ca un pachet sustenabil de măsuri să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat.

„În pregătirea publicării programului de măsuri de relansare economică, am derulat recent o serie consistentă de întâlniri şi discuţii cu partenerii de dialog din mediul de business. Este esenţial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat.

De aceea le mulţumesc tuturor reprezentanţilor Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania şi Foreign Investors Council (FIC) şi tuturor celorlalte asociaţii patronale care au transmis propuneri şi feedback consistent - toate acestea susţin racordarea soluţiilor de sprijin ale statului la nevoile reale ale economiei", a mai precizat Alexandru Nazare.

Pachetul de relansare economică va fi prezentat joi într-o primă lectură, în şedinţa de Guvern, iar vineri partenerilor sociali din cadrul Consiliului Tripartit, a anunţat premierul Ilie Bolojan, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Potrivit prim-ministrului, pachetul de relansare economică conţine „soluţii de credite fiscale pentru companii, măsuri de amortizare accelerată pentru achiziţia de utilaje, de exemplu, scheme de sprijin pentru investiţiile mari, pentru zonele în care există deficite comerciale, pentru zonele în care pot fi stimulate exporturile, precum şi scheme de garanţii, de exemplu, prin Banca de Investiţii şi Dezvoltare”.