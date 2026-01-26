Ministrul Finanțelor anunță că România are șanse reale să adere la OCDE în 2026: „Ar aduce mai mulți investitori”

Alexandru Nazare susține că „2026 poate fi anul aderării la OCDE” / sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni seara, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, că România are șanse reale de a adera la OCDE în 2026, un pas care ar putea atrage noi investitori și reduce costurile de finanțare ale statului.

El a mai adăugat că execuția bugetară anuală a crescut cu 79% și că „sunt 33 de miliarde în plus față de 2024”.

„2026 poate fi anul aderării la OCDE. M-am întors recent de la Paris, iar după ultimele întâlniri avute acolo avem șanse reale de aderare în 2026.

Ceea ce poate însemna mai mulți investitori, pentru că, nefiind membri OCDE, unii investitori nu aveau mandat să investească în România. De asemenea, poate însemna și o reducere a costurilor de finanțare, prin faptul că intrăm în OCDE.

Vom ști mai multe în martie, când va veni la București secretarul general al OCDE”, a declarat Alexandru Nazare, la Antena 3 CNN.

Procesul de aderare a României la OCDE a fost lansat oficial în ianuarie 2022, iar Foaia de parcurs a României a fost adoptată în iunie 2022, stabilind etapele și domeniile supuse evaluărilor tehnice.

În prezent, România se află într-o etapă avansată a procesului de aderare, fiind evaluată în cadrul a 25 de comitete de specialitate ale OCDE. Aceste evaluări vizează politicile publice și cadrul instituțional din domenii-cheie și reflectă atât adoptarea legislației necesare, cât și consolidarea capacității administrative pentru aplicarea efectivă a standardelor OCDE.