Nicușor Dan acuză Guvernul că încalcă referendumul din București și cere ca Legea Bugetului să fie atacată la CCR

Nicuşor Dan a solicitat Guvernului ca în şedinţa de mâine să modifice bugetul astfel încât să fie în acord cu voinţa bucureştenilor. Foto: Hepta

Primaul Capitalei a acuzat Guvernul că a încălcat rezultatul referendumului din Capitală când a realizat bugetul pentru 2025. Nicușor Dan a spus că sectoarele primesc o sumă de de cinci ori mai mare decât Primăria Capitalei, în condițiile în care bucureștenii au votat ca împărțirea banilor pentru oraș să o facă Consiliul General. Astfel, edilul a cerut parlamentarilor să atace proiectul de buget la CCR deoarece este neconstituțional.

Nicușor Dan a declarat că Guvernul Ciolacu a „sfidat” votul a 500.000 de bucureșteni.

„Vreau să le cer scuze bucureştenilor că le-am transmis speranţa că partidele de la guvernare vor înţelege ceva din alegerile din 24 noiembrie. proiectul de buget naţional pus în dezbatere publică aseară dovedeşte contrariul, dovedeşte că puşculiţa de partid are întâietate în faţa românilor”, a spus edilul.

Primarul Capitalei a explicat că bucureștenii au considerat că e firesc ca banii să fie împărțiți de Consiliul General, deoarece Primăria Capitalei, deși are mai multe instituții în subordine și atribuții mai mari legate de infrastructură sau transport public, sectoarele au bugete mai mari.

„În urmă cu două luni, bucureştenii au votat printr-un vot covârşitor ca împărţirea banilor colectaţi să o facă Consiliul General şi nu Parlamentului. Şi votul lor este ignorat în proiectul de buget. De ce au votat bucureştenii asta, acum două luni?

Pentru că au văzut şi ei că nu este normal ca Primăria Generală să aibă nişte atribuţii mai mari, pe chestiuni structurale, transport public, termoficare, mari lucrări de infrastructură, spitale şi aşa mai departe şi sectoarele să aibă atribuţii mai mici şi sectoarele să primească de trei ori mai mulţi bani decât primeşte Primăria Capitalei.

Şi ce face proiectul ăsta de buget? Spune ca sectoarele să primească nu de trei ori mai mult decât Primăria Capitalei, să primească de cinci ori mai mult decât Primăria Capitalei, sfidând votul a 500.000 de bucureşteni de acum două luni”, a precizat edilul.

Nicușor Dan: „Proiectul de buget e neconstituțional”

Nicuşor Dan a solicitat Guvernului ca în şedinţa de mâine să modifice bugetul astfel încât să fie în acord cu voinţa bucureştenilor.

„Nu am mari speranţe, pentru că această formă de buget reflectă voinţa coaliţiei. Solicit însă parlamentarilor de bună credinţă şi special parlamentarilor de Bucureşti să voteze amendamentul care să transpună referendumul bucureştenilor. Dacă nu, solicit de asemenea parlamentarilor de bună credinţă să conteste legea bugetului naţional la Curtea Constituţională”, a anunţat Nicuşor Dan.

Primarul a mai spus că există două decizii ale Curţii Constituţionale, hotărârea 2 pe 2019 şi decizia 682 pe 2012, în care Curtea Constituţională spune că voinţa exprimată prin referendum este obligatorie.

„O lege care nu respectă un referendum este neconstituţională”, a mai afirmat Nicuşor Dan în conferinţă.

4 miliarde pentru Capitală

Nicuşor Dan a arătat că, în termeni nominali, bugetul pe care l-a primit din impozitele şi taxele bucureştenilor în 2023 a fost de 6,2 miliarde lei, iar în 2024 bugetul a scăzut cu peste un miliard, ca în 2025 să ajungă la 4 miliarde de lei.

„În 2024 am pierdut 1,2 miliarde lei şi am primit 5 miliarde şi conform proiectului de buget, în 2025 am rămas să primim 4 miliarde lei, în condiţiile în care anul trecut doar cele două subvenţii pe transport şi pe termie au fost 2,6 miliarde lei. Deci, în situaţia în care bugetul rămâne aşa cum a fost publicat aseară de Ministerul Finanţelor, Primăria Capitalei va plăti cele două subvenţii şi va face nişte plăţi curente pentru funcţionarea serviciilor, şi nicio investiţie”, a explicat primarul Capitalei.

Primarul a mai spus că în 2024 au fost 10 miliarde de lei din impozitul pe venit, colectat de la bucureşteni, care s-au dus 5 miliarde la primările de sector, 4,7 miliarde la Primăria Capitalei şi 300 de milioane la Consiliul Judeţean Ilfov, şi au mai fost cam 3 miliarde de lei taxe şi impozite locale care s-au dus la primările de sector.

„Deci noi am avut 4,7 miliarde, primările de sector au avut 8 miliarde. Dacă veţi scădea din aceste 4,7 miliarde cele 2,6 pe care le-am dat pe cele două subvenţii, veţi vedea că raportul este cel pe care vi l-am spus. Primările de sector au avut 8 miliarde şi noi am avut mai puţin de 2,5 miliarde”, a arătat primarul.

Nicuşor Dan a mai declarat că, pe proiectul de buget pe 2025 împărţirea este: din cele 10 miliarde de la impozit pe venit de la bucureştieni, 3,8 miliarde merg la Primăria capitalei, 130 de milioane la Consiliul Judeţean Ilfov, 4,8 miliarde la primările de sector şi 1,4 miliarde la bugetul de stat.

„Înseamnă că noi, din cele 4 miliarde, plătind 2,5 miliarde subvenţii, rămânem cu 1,5 miliarde. Iar primările de sector au aproximativ 5 miliarde de impozit pe venit şi 3 miliarde din taxe şi impozite locale. Adică raportul real este 1,5 la 8. De mai mult de 5 ori, bani la primăriile de sector decât la Primăria capitale, în condiţii în care, repet, noi avem mult mai multe atribuţii decât primările de sector”, a afirmat Nicuşor Dan.

Primarul a explicat că tocmai ăsta este motivul pentru care a iniţiat referendumul imediat după alegerile locale, pentru că a spus bucureştenilor că asta este problema principală pe care o avem.

„Ăsta e motivul pentru care Bucureştiul are un deficit de dezvoltare în raport cu celelalte oraşe dezvoltate din România. Şi bucureştenii au înţeles şi au votat în sensul în care primarul a propus. Nici 2024 n-a fost un an uşor. Norocul nostru a fost că în 2023 am cheltuit nişte bani pe proiecte europene, care ne-au fost rambursaţi abia în 2024”, a spus Nicuşor Dan.