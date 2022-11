Profesorul Nouriel Roubini, economistul care a prezis criza din 2008: "Lumea a intrat într-o depresie geopolitică, 4 puteri periculoase"

Unul dintre cei mai mari economişti ai lumii, Nouriel Roubini, face o analiză a ameninţărilor care ne pun în pericol viitorul.

"Nu doar locurile de muncă, veniturile, bogăţia şi economia globală, ci şi pacea relativă, prosperitatea şi progresul realizat în ultimii ani", a declarat Roubini în analiza sa.

Lumea a intrat într-o ceea ce Roubini numeşte o "depresie geopolitică" cu cel puţin patru puteri revizioniste periculoase, China, Rusia, Iran şi Coreea de Nord.

Toate contestă ordinea economică, financiară, de securitate şi geopolitică. Există un risc nu doar de război între marile puteri, ci şi de conflict nuclear.

"Anul viitor, războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina ar putea escalada într-un conflict neconvenţional care să implice direct NATO, iar Israel şi poate şi SUA ar putea decide să lanseze lovituri împotriva Iranului, care este pe cale să construiască o bombă nucleară", a mai precizat Roubini.

Armata Statelor Unite ar apăra Taiwanul dacă ar exista o invazie chineză, a declarat Joe Biden la CBS.

"Chiar şi excluzând ameninţarea unui conflict nuclear, riscul unei apocalipse de mediu în viitor, devine din ce în ce mai serios", atenţioneză Roubini.

Noua inflaţie verde este deja în plină desfăşurare, deoarece se pare că acumularea metalelor necesare pentru tranziţia energetică necesită multă energie scumpă. Există de asemnea un risc din ce în ce mai mare de noi pandemii, din cauza legăturii dintre distrugerea mediului şi bolile zoonozelor. Situaţia economică nu este nici ea mai bună, ne conftuntăm cu o inflaţie ridicată şi cu perspectiva unei recesiuni.

"Atunci când va veni recesiunea, nu va fi scurtă şi superficială, ci lungă şi severă", a mai adăugat economistul.

Free full text of my long essay on “The Age Of Megathreats” summarizing the main themes of my new book “Megathreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How To Survive Them” https://t.co/tEozQ3rlIp