O colecție editorială inedită aduce în România monede și bancnote autentice din întreaga lume

Un bărbat își privește colecția de monede cu ajutorul unei lupe. foto: getty images.com/ vitapix

Pasiunea pentru monede și bancnote vechi a fost subiectul unei discuții pline de nostalgie și entuziasm la emisiunea Neața cu Răzvan și Dani, difuzată pe Antena 1. Prezentatorii au povestit despre colecțiile lor personale, dar și despre o nouă revistă care va apărea pe piață începând cu 29 septembrie.

„De fiecare dată când merg la țară, în Gorj, am bucuria să răsfoiesc o carte veche în care am păstrat bancnote din copilărie. Am și de la Eclipsă, celebra bancnotă de 2.000 de lei, transparentă într-o parte. Oamenii se miră când le arăt, pentru că nu se mai găsesc ușor", a povestit Radu Bucălae.

Publicul pasionat de numismatică va putea începe propria colecție datorită unei reviste speciale ce aduce, la fiecare ediție, monede și bancnote autentice din întreaga lume. „De pe 29 septembrie se lansează frumusețea asta: o revistă care vă oferă bancnote și monede originale, nu doar imagini. Prima ediție va costa 19,99 lei și va apărea o dată la două săptămâni. În total vor fi 40 de ediții, fiecare cu noi piese de colecție și informații despre țările de origine”, a explicat Cuza.

Prezentatorii au subliniat și importanța educativă a colecției: „Eu zic să le colecționați, pentru că nu știm cât timp vor mai fi banii fizici. Va trebui să le arătăm copiilor și nepoților noștri cum arătau bancnotele și monedele din diferite colțuri ale lumii.”

Pasiunea pentru numismatică nu e deloc nouă și nici străină celor din platoul Neața cu Răzvan și Dani. În timpul discuției despre colecțiile de monede și bancnote, Răzvan a rememorat propriile experiențe și a povestit cum pasiunea pentru obiecte rare i-a marcat adolescența. „Am avut o colecție mare, atât de bancnote, cât și filatelică. Țin minte că aveam o monedă din anii 1600, pe care o cumpărasem de la piața de antichități”, a mărturisit acesta, stârnind curiozitatea colegilor de platou.

Noua revistă promite să aducă aproape de colecționari o lume fascinantă, cu povești, imagini și simboluri culturale ascunse în monede și bancnote rare.