O companie din România a primit amendă de 1.000.000 de euro după ce un angajat a șters WhatsApp de pe telefonul de serviciu

O companie din România a primit amendă de 1.000.000 de euro după ce un angajat a șters WhatsApp de pe telefonul de serviciu. Foto: Getty Images

Compania Philips România SRL a fost amendată cu 5.181.216,887 lei, aproximativ un milion de euro, de Consiliul Concurenței, după ce un angajat al companiei a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe un telefon mobil folosit în scop profesional, imediat după ce a fost informat că va avea loc un control.

Potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Concurenței, prin dezinstalarea aplicației a fost restricționat accesul inspectorilor la informații potențial relevante pentru obiectul investigației, aflate pe dispozitivul respectiv. Autoritatea susține că Philips România a furnizat, astfel, documente într-o formă incompletă pe parcursul inspecției.

Inspecția inopinată a avut loc în perioada 28-30 iulie 2026, la sediul Philips România SRL, precum și la sediile altor 10 companii, distribuitori sau revânzători Philips, care activează pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și/sau pe piața dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienților destinate utilizării în spitale și clinici.

Acțiunile de control au fost autorizate de Curtea de Apel București și au avut ca scop obținerea tuturor informațiilor și documentelor necesare pentru clarificarea unei posibile practici anticoncurențiale analizate de Consiliul Concurenței, potrviit CC.

Autoritatea precizează că efectuarea inspecțiilor nu reprezintă o antepronunțare cu privire la vinovăția companiilor vizate de investigație.

Potrivit legislației în domeniul concurenței, inspectorii Consiliului Concurenței pot solicita orice tip de informații relevante pentru obiectul unei investigații. Companiile care refuză să coopereze cu autoritatea sau care obstrucționează desfășurarea inspecțiilor inopinate pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior aplicării sancțiunii.