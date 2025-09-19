O companie românească a cumpărat jumătate din capacitatea eoliană a Ungariei. Tranzacția se ridică la 128 de milioane de euro

Grupul Premier Energy a cumpărat un portofoliu de parcuri eoliene în Ungaria. Foto: Getty Images

Premier Energy Group se extinde pe piața din Ungaria prin achiziția unui portofoliu de parcuri eoliene de 158 MW, operat până acum de spaniolii de la Iberdrola. Tranzacția se ridică la 128 de milioane de euro.

Premier Energy Group a semnat un acord pentru achiziţia a 51% şi a controlului asupra Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT din Ungaria, un portofoliu de parcuri eoliene cu o capacitate de 158 MW, a anunţat compania.

“Ungaria este o piaţă cu fundamente solide, situată în inima Europei, iar acest portofoliu ne oferă atât dimensiunea, cât şi credibilitatea necesare pentru a ne extinde prezenţa. Parcurile eoliene achiziţionate reprezintă aproximativ jumătate din capacitatea totală eoliană operaţională a ţării şi circa un sfert din capacitatea cumulată a Ungariei, Slovaciei şi Cehiei. Această tranzacţie constituie o oportunitate excelentă de a intra pe această piaţă pentru a urmări noi oportunităţi de investiţie în regiune. Investiţia va duce platforma noastră de producţie de energie electrică regenerabilă din România, Ungaria şi Republica Moldova la peste 500 MW de capacitate de producţie deţinută, incluzând capacităţile aflate în prezent în faza de construcţie”, a declarat Jose Garza, CEO al Premier Energy Group, citat în comunicat.

Pentru Premier Energy, această achiziţie reprezintă prima investiţie majoră în producţia de energie electrică în afara pieţelor tradiţionale din România şi Republica Moldova.

Tranzacţia include 79 de turbine eoliene Gamesa, cu o capacitate instalată totală de 158 MW, care generează anual aproximativ 300.000 MWh de energie electrică. Centralele, amplasate în două situri din nord-vestul Ungariei, beneficiază de una dintre cele mai bune locaţii pentru energie eoliană din Europa Centrală, datorită curenţilor de aer relativ constanţi proveniţi din coridorul dintre Alpi şi Carpaţii Mici, se mai precizează în document. Activele au fost dezvoltate şi operate de Iberdrola, unul dintre cele mai mari grupuri de energie regenerabilă din lume, şi au fost menţinute pe tot parcursul duratei lor de operare la standarde tehnice ridicate. Aceasta marchează a doua tranzacţie dintre Premier Energy şi Iberdrola, după achiziţia de către Grup, în 2024, a parcului eolian Mihai Viteazu, cu o capacitate de 80 MW, situat în judeţul Constanţa, România.

Preţul de achiziţie convenit pentru Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT este de 128 de milioane de euro pentru 100% din companie, cu un mecanism de tip lockbox aplicabil începând cu 1 ianuarie 2025, Premier Energy urmând să contribuie cu suma corespunzătoare participaţiei de 51% pe care o va achiziţiona. Restul acţiunilor vor fi deţinute de iG TECH CC, un important grup local de investiţii. Tranzacţia, a cărei finalizare este estimată pentru sfârşitul anului 2025 sau începutul anului 2026, este condiţionată de obţinerea aprobărilor de reglementare uzuale şi va fi finanţată printr-un pachet de finanţare angajat în valoare de 90 de milioane de euro, acordat de Vista Bank Optima Bank (Grecia), în calitate de Aranjori Principali Mandataţi şi Împrumutători Iniţiali.

Grupul Premier Energy operează prin verticale de afaceri – producţia, gestionarea, distribuţia şi furnizarea de energie electrică şi distribuţia şi furnizarea de gaze naturale. Grupul deţine, gestionează sau are în dezvoltare peste 1.500 MW de capacitate de generare a energiei regenerabile (în principal eoliană şi fotovoltaică) şi furnizează electricitate la peste 2,3 milioane de puncte de consum din România şi Republica Moldova, marea majoritate fiind gospodării şi mici afaceri. Grupul deţine, de asemenea, o vastă reţea de distribuţie a energiei electrice în Republica Moldova, care acoperă aproximativ 75% din populaţia ţării.

Premier Energy este şi furnizor de gaze naturale pentru consumatori casnici şi non-casnici (în retail, industrie, comerţ) şi deţine şi operează o reţea de distribuţie a gazelor de aproape 4.000 km în zonele din jurul capitalei, în partea de sud şi vest a ţării, precum şi în localităţi mai mici din partea de nord a României.

Compania este al treilea jucător ca mărime pe piaţa distribuţiei de gaze naturale şi al patrulea furnizor de energie electrică din România.

După listarea pe BVB, Grupul Premier Energy este deţinut în proporţie de 71% de fondul de investiţii din Cehia Emma Capital, fondat de antreprenorul ceh Jiri Smejc. Listarea pe BVB a Premier Energy PLC (simbol “PE”) din mai 2024 reprezintă cea mai mare ofertă publică iniţială (IPO) a unei companii antreprenoriale din ultimii şapte ani şi a cincea cea mai mare listare de la înfiinţarea Bursei de Valori Bucureşti.