O companie uriașă de tehnologie angajează peste 9.000 de oameni, dintre care 240 în România. Oportunități și pentru studenți

Compania de tehnologie Thales va angaja peste 9.000 de persoane în 2026, dintre care 240 în România. Foto: Getty Images

Thales, companie globală specializată în tehnologii avansate pentru domeniile apărare, aerospaţial, digital şi securitate cibernetică, va recruta anul acesta peste 9.000 de angajaţi la nivel global, dintre care 240 în România, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al companiei, în 2025, Thales a angajat 8.800 de persoane, depăşind obiectivul iniţial anunţat de 8.000 de angajări. În ultimii cinci ani, compania a recrutat cel puţin 8.000 de persoane pe an pentru a susţine dinamica de creştere a sectoarelor sale de activitate.

Aproximativ 40% dintre noii angajaţi vor fi repartizaţi în domeniul ingineriei (inginerie software şi de sisteme, securitate cibernetică, inteligenţă artificială şi date), iar 25% în industrie (tehnician, operator şi poziţii de ingineri).

Anul trecut, Thales a primit 1,4 milioane de candidaturi la nivel mondial, depăşindu-şi recordul de un milion de CV-uri primite în 2024. Clasamentul Universum a poziţionat compania pe primul loc printre cei mai atractivi angajatori pentru studenţii de la şcolile de inginerie din Franţa (în 2024, Thales s-a poziţionat pe locul al doilea în acelaşi top).

În 2025, femeile au reprezentat 32% din totalul noilor angajări. În prezent, 69% dintre structurile de management ale grupului includ cel puţin patru femei, iar compania îşi propune să atingă un nivel de 75% până în 2026. În România, jumătate din echipa de conducere este formată din femei.

Pentru 2026, Thales are în plan să recruteze aproximativ 3.300 de persoane în Franţa, 800 în Regatul Unit, 630 în America de Nord, 530 în Australia, 520 în Ţările de Jos, 450 în India, 300 în Germania, 240 în România, 200 în Singapore şi 140 în Polonia.

Pe lângă cele 9.000 de recrutări externe, 3.500 de angajaţi vor beneficia de programul de mobilitate internă posibil datorită diversităţii sectoarelor de activitate, rolurilor şi prezenţei geografice extinse a Grupului. În plus, prin intermediul celor 35 de academii interne ale Thales, angajaţii beneficiază de oportunităţi continue de dezvoltare a competenţelor.

240 de locuri disponibile în România

Thales în România va desfăşura şi în acest an programul său de internship pentru aproximativ 40 de studenţi, cu precădere pentru roluri tehnice în dezvoltare şi testare software; compania estimează că peste 90% dintre aceştia vor rămâne angajaţi cu normă întreagă în cadrul companiei.

Grupul are o prezenţă semnificativă în România. Peste 650 de ingineri software lucrează, în prezent, la Centrul de Excelenţă în Inginerie (ECC) din Bucureşti, care a ajuns să deservească toate ariile strategice ale Thales, respectiv Apărare, Aerospaţial şi Cyber & Digital. Grupul deţine trei Centre de Excelenţă în Inginerie la nivel global, cel din România fiind unul dintre acestea, dar şi cel mai mare pe zona de dezvoltare de soft. Celelalte două centre sunt în Franţa şi în India.

Compania investeşte anual peste patru miliarde de euro în cercetare şi dezvoltare în domenii cheie, în special pentru medii critice precum inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice şi cloud şi are peste 83.000 de angajaţi în 68 de ţări.