O instituție-indicator pentru situația economică a țării anunță o scădere a tranzacțiilor de peste 100 de milioane de dolari

Publicat la 12:32 29 Mar 2026

BVB a consemnat o scădere a tranzacțiilor de peste 100 de milioane de euro în ultima săptămână.

Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni derulate în această săptămână la Bursa de la București a scăzut la 680,8 milioane de lei, de la 872,4 milioane de lei consemnați în săptămâna precedentă, potrivit statisticilor publicate pe site-ul BVB, consultate de Agerpres.

Pe de altă parte, capitalizarea bursieră a urcat la 548,7 miliarde de lei în intervalul 23 - 27 martie, de la 544,5 miliarde de lei în perioada 16 - 20 martie.

Cea mai bună zi de tranzacționare a fost luni, 23 martie, când rulajul s-a cifrat la aproape 243,8 milioane de lei.

Cea mai slabă zi a fost miercuri, 25 martie, când tranzacțiile cu acțiuni nu au depășit 64 milioane de lei.

În săptămâna 20 - 27 martie, cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania, care au generat schimburi în valoare de 150,9 milioane de lei, urmate de titlurile BRG - Groupe Societe Generale, cu tranzacții de 148 milioane de lei, și Infinity Capital Investments - 129,4 milioane de lei.

Cele mai bune evoluții au fost înregistrate de titlurile IAR Brașov, care s-au apreciat cu 25,48%, Premier Energy, +13,50% și șantierul Naval Orșova, +8,43%.

Cele mai importante deprecieri au fost consemnate de acțiunile Armătura, cu minus 29,07%, Uztel, minus 14,63% și UAMT, minus 12,73%.