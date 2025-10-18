O nouă recesiune bate la ușă, avertizează economiști de la cele mai mari bănci din lume. “America se apropie încet de faliment”

Consultanți de la cele mai mari bănci din lume au avertizat în urmă cu câteva zile că economia americană se apropie de o nouă recesiune, pe fondul războiului comercial, dar și în contextul paraliziei bugetare.

David Kelly, strateg global șef al J.P. Morgan Asset Management, a precizat într-un comentariu că "SUA se apropie de faliment", dar nimeni nu e panicat încă pentru că guvernul alunecă lent spre această direcție, potrivit Fortune.

David Kelly a subliniat că, deși economia americană se confruntă cu o serie de presiuni (geopolitică, războaie comerciale, schimbări în aplicarea legilor privind imigrația și închideri guvernamentale, ca să numim doar câteva), una dintre principalele probleme pe termen lung este modul în care guvernul SUA își va plăti facturile.

Problema datoriei americane

Datoria națională a Americii crește în spirală de la secundă la secundă. În momentul scrierii acestui articol, se situează la peste 37,8 trilioane de dolari, iar plățile de dobânzi pentru a acoperi împrumuturile sunt de 1,2 trilioane de dolari. CEO-ul JPMorgan, Jamie Dimon, și președintele Fed, Jerome Powell, și-au exprimat amândoi îngrijorarea cu privire la acest aspect.

Potrivit lui David Kelly, deși investitorii sunt atenți la calculele matematice de bază, problema se va desfășura pe o perioadă lungă de timp.

„Întrebarea pe care mi-o pun cel mai frecvent investitorii și consilierii financiari este: «Când ne va exploda datoria federală în fața tuturor?» Răspunsul meu obișnuit este că, deși vom da faliment, o vom face încet. Piețele globale de obligațiuni sunt foarte conștiente de traiectoria datoriei SUA. Faptul că, chiar și astăzi, guvernul SUA poate împrumuta bani pe 30 de ani cu un randament de doar 4,6% vorbește despre convingerea că mai există loc pentru ca guvernul să împrumute mai mult”, a precizat Kelly.

Economistul a spus că, pe termen scurt, speculatorii ocazionali ar putea avea motive de optimism. De exemplu, el a subliniat veniturile din taxe vamale care au adunat sume semnificative (31 de miliarde de dolari în august, potrivit Casei Albe) și estimările recente ale CBO și ale Comitetului pentru un Buget Federal Responsabil, conform cărora deficitele pentru anul fiscal 2025 vor totaliza 6% din PIB, în scădere de la 6,3% anul trecut.

Această reducere a împrumuturilor ca procent din creșterea economică este un factor cheie urmărit de creditorii americani. Raportul datorie-PIB al unei națiuni este un barometru clar al capacității acesteia de a-și rambursa datoriile sau de a plăti rate ale dobânzii mai mari pentru a-și vinde împrumuturile.

Însă Kelly a avertizat: „Merită să ne oprim aici pentru a analiza această cifră. Datoria federală totală aflată în mâinile publicului este acum de aproape 30,3 trilioane de dolari sau, estimăm noi, 99,9% din PIB. Pornind de la aceste niveluri, dacă PIB-ul nominal crește cu aproximativ 4,5% în viitor (compus din 2,0% creștere reală și 2,5% inflație), atunci orice deficit bugetar peste 4,5% va duce la creșterea raportului datorie-PIB. Conform ipotezelor noastre, raportul datorie-PIB urcă de la 99,9% la 30 septembrie 2025 la 102,2% din PIB 12 luni mai târziu.” Este probabil ca datoria să crească chiar mai repede decât atât, a adăugat el.

Concluzia pentru investitori este diversificarea portofoliilor lor în cazul în care datoria Americii începe să crească mai rapid decât în mediul actual, a spus Kelly: „Există pericolul ca alegerile politice să ducă la o deteriorare mai rapidă a finanțelor federale, ceea ce duce la o scădere a ratelor dobânzilor pe termen lung și la un dolar mai slab”.

La rândul său, economistul-șef de la Moody’s Analytics, Mark Zandi, a avertizat încă din luna august că SUA este în pragul unei recesiuni, potrivit Business Insider.

El a citat date recente care au dezvăluit că, în iulie 2025, peste 53% din industrii au raportat reduceri de locuri de muncă. „Însă șomajul este un indicator întârziat și, având în vedere că forța de muncă a evoluat lateral în acest an, pe măsură ce numărul lucrătorilor născuți în străinătate este în scădere, șomajul va fi un barometru deosebit de slab al recesiunii”, a adăugat el.

Amintim că un alt economist de top a avertizat recent că următoarea criză va fi sistemică, deoarece se va baza pe combinația explozivă a doi factori: datoria publică a SUA, care a devenit nesustenabilă, și fragilitatea dolarului în sine.

Paralizie bugetară în SUA

Fiecare săptămână în care guvernul rămâne închis va reduce rata anualizată de creștere a PIB-ului cu 0,1% în acest trimestru, estimează economiștii. În același timp, războiul comercial a dus la o ușoară scădere a sectorului manufacturier, care s-a contractat în ultimele șapte luni și a pierdut lucrători în ultimii doi ani și jumătate.

Industria agricolă se micșorează, de asemenea, din cauza creșterii costurilor forței de muncă și echipamentelor și a scăderii prețului culturilor de bază. Inclusiv piața imobiliară se află pe o pantă descendentă. Numărul proiectelor noi la care firmele de construcții au început lucrările este periculos de scăzut, notează The Atlantic într-o analiză.

În acest context, și mai sumbru este avertismentul lui Mike Wilson, directorul de investiții al Morgan Stanley, care susține că economia americană este de fapt într-o „recesiune continuă” de trei ani.