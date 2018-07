(P) Cum alegem cazinoul ideal – un ghid practic

Pixabay

Cum sa alegeti cazinoul ideal

In lumea divertismentului online, cazinourile ocupa un loc aparte. Platformele operatorilor din Romania va aduc clasicele pacanele, jocuri de carti si de masa, de la cei mai renumiti dezvoltatori. Va intampina cu bonusuri si promotii generoase, menite sa va fidelizeze si sa va prelungeasca timpul alocat jocului. Aveti la dispozitie si jocuri live, sesiuni cu dealer real, la standarde HD – si totul pe mize de pariere extrem de permisive! Timpurile in care ne inghesuiam in saloane pline de fum si extrem de aglomerate a apus, avem acces la cazinouri pe net, direct din confortul caselor noastre.

Dar iata ca alegerea cazinoului ideal este un drum presarat cu obstacole, iar acest articol are rolul de a va calauzi pasii. Din fericire, voi - jucatorii din Romania - aveti la dispozitie recenzii de specialitate, pentru a afla care sunt top cazinouri online evaluate de cazinoonline.info.

In primul rand, un aspect crucial este legat de licentierea cazinoului. Un operator ce are o licenta valida, acordata de ONJN, reprezinta un mediu sigur de joc. Puteti avea garantia ca datele dumneavoastra sunt in deplina siguranta, pentru ca un cazinou licentiat este un cazinou sigur. Licenta afisata la baza paginii site-ului operatorului poate fi usor verificata direct in portalul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, pentru o simpla confirmare.

In ceea ce priveste bonusul de bun venit, ofertele adresate clientilor noi pot insemna atat o suma de bani, cat si o serie de rotiri gratuite – sau alte facilitati. Important este sa alegeti bonusul care vi se potriveste si sa tineti cont de conditiile ce il insotesc. Spre exemplu, un bonus de 2.000 RON este extrem de atractiv – dar daca este nevoie sa-l rulati de 40 de ori in 30 de zile … nu prea mai e distractiv. Majoritatea ofertelor de bun venit au caracter optional, deci alegeti cu atentie!

V-ati deschis un cont, ati depus actele necesare, ati confirmat faptul ca aveti peste 18 ani, apoi va hotarati sa faceti prima depunere. Aveti grija la metoda de plata folosita. Va pot confirma faptul ca multi romani au ramas fara bani in cont, doar pentru ca au avut ghinionul sa dea peste un cazinou – fantoma.

Operatorul licentiat, ce isi ofera serviciile intr-un cadru perfect legal, va pune la dispozitie numai metode de plata securizate, fara costuri suplimentare sau taxe ascunse. Puteti folosi carduri de debit si credit Visa sau Mastercard, portofele electronice de genul Skrill sau Neteller, ba chiar si carduri preplatite, de genul PaySafe. Jocurile din cazinou sunt guvernate de un soft puternic, ce garanteaza o mecanica de plata corecta. In functie de tipul de joc ales, avantajul casei poate fi mai mic sau mai mare. Informatiile referitoare la RTP – Procentul teoretic de plata – sunt afisate public, deci alegeti acele jocuri sau variatii care va avantajeaza. De ce sa jucati un blackjack unde sunt folosite 8 pachete de carti, iar regulile avantajeaza dealerul? Puteti alege o variatie care se joaca cu un singur pachet de carti, unde crupierul trebuie sa traga carte la 16, iar blackjackul plateste 3:2. Dezvoltatorii de softuri de cazinou sunt foarte bine cunoscuti si sunt companii extrem de reputabile, iar jocurile create de ei sunt supuse unui audit tehnic extrem de riguros, pana sa ajunga in fata dumneavoastra. Puteti avea deplina incredere intr-un cazinou licentiat, ce ofera jocuri de la dezvoltatori de top, intrucat reprezinta un mediu sigur de distractie.

Multi operatori va pun la dispozitie si un mod de joc gratuit, numit mod demo. Nu implica nici un cost sau un risc financiar, jucati doar de distractie. Rolul acestui mod gratuit de joc este sa va familiarizeze cu un joc, iar dumneavoastra va puteti folosi de aceasta oportunitate pentru a-i invata regulile, pentru a elabora o strategie sau pentru a intelege cum se pot forma combinatii castigatoare. Suita de jocuri live este o incantare, mai ales ca aveti o paleta destul de generoasa de jocuri si de mese disponibile. Dealeri profesionisti si o transmisie in timp real, la standarde HD, va garanteaza distractia. Scorurile sunt afisate digital, unghiul de vizualizare al mesei poate fi ajustat – totul este facut sa va usureze jocul. Alegeti doar cele mai bune cazinouri online si jucati responsabil! Va dorim succes!