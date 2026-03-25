Până la 31 martie se mai poate plăti impozitul cu reducere. Cele mai rapide modalități de plată în 2026

1 minut de citit Publicat la 09:33 25 Mar 2026 Modificat la 09:33 25 Mar 2026

Un calculator și bancnote românești. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Românii mai au doar câteva zile pentru a face plata, dacă vor să beneficieze de impozit cu reducere în 2026, termenul limită pentru acordarea bonificației fiind 31 martie. Cei care achită integral taxele locale până la această dată beneficiază de o reducere de până la 10%, potrivit datelor publicate de autorități.

Modalități de plată a taxelor și impozitelor în 2026

În 2026, contribuabilii au la dispoziție mai multe variante rapide pentru achitarea obligațiilor fiscale. Plata se poate face:

online, prin platforme precum ghiseul.ro sau aplicații de plată electronică

prin transfer bancar

la stații de plată de tip PayPoint

direct la ghișeele direcțiilor de taxe și impozite locale

prin POS sau numerar la casierii

la oficiile poștale, în anumite localități

Autoritățile încurajează plata online, nu doar pentru rapiditate, ci și pentru că în unele cazuri bonificația maximă de 10% este acordată în special pentru plățile electronice.

Se apropie termenul maxim până la care se plătește impozitul cu bonificație de 10%

Termenul-limită pentru plata integrală a impozitelor locale cu reducere este 31 martie 2026. Această bonificație de 10% se aplică pentru impozitul pe:

clădiri

terenuri

mijloace de transport

Măsura este menținută și în acest an de majoritatea administrațiilor locale, fiind una dintre principalele facilități fiscale acordate contribuabililor.

După această dată, impozitele pot fi achitate în continuare, însă fără reducere și, în unele cazuri, în două tranșe, conform Codului Fiscal.

Câți bani pierd românii care nu achită impozitele până la 31 martie

Cei care nu plătesc până la termenul limită pierd automat reducerea de 10%, ceea ce poate însemna sume importante, mai ales în contextul creșterii taxelor locale din 2026.

De exemplu, în marile orașe, impozitele pe locuințe au crescut chiar și cu 50–80% față de anul anterior, în funcție de zonă și tipul proprietății.

Astfel, pentru un impozit anual de 300–400 de lei, reducerea pierdută poate ajunge la 30–40 de lei, iar pentru proprietăți mai mari sau pentru cei care dețin mai multe bunuri, suma poate fi semnificativ mai mare.

În plus, întârzierea plății poate atrage ulterior penalități și dobânzi, ceea ce crește costul total suportat de contribuabil.