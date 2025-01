Peste 10 000 de milionari au plecat din Marea Britanie anul trecut, din cauza taxelor

Centrul financiar al Londrei. Foto: Getty

Peste 10.000 de milionari au plecat din Marea Britanie în ultimul an, arată o analiză a firmei de consultanță New World Wealth, publicată în cotidianul ''The Times'', transmite DPA.



Taxele, creșterea dominației SUA și Asiei în sectorul hi-tech global, diminuarea importanței bursei de valori de la Londra, precum și deteriorarea sistemului medical se numără printre factorii care stau în spatele acestui exod, susțin analiștii de la New World Wealth (NWW).



Potrivit acestei firme, Marea Britanie a pierdut 10.800 milionari în 2024, comparativ cu 4.200 de milionari pierduți în 2023. Doar China a pierdut mai mulți rezidenți înstăriți în aceiași perioadă.



De asemenea, Marea Britanie a pierdut 16.500 de milionari din cauza migrației în perioada 2017-2023, perioadă în care au avut loc Brexitul și pandemia de coronavirus, arată datele New World Wealth (NWW).



Începând din 1950 și până la începutul anilor 2000, Marea Britanie, și în special Londra, a fost una din principalele destinații din lume pentru milionari și a fost foarte populară în rândul familiilor înstărite în Europa continentală, Africa, Asia și Orientul Mijlociu, susține directorul de cercetare de la NWW, Andrew Amoils.



Paris, Dubai, Amsterdam, Monaco, Geneva, Sydney și Singapore par a fi principalele destinații pentru milionarii care au plecat din Marea Britanie, în timp ce Florida, Algrave, Malta și riviera italiană sunt și ele zona atractive pentru retragere.



Andrew Amoils spune că există mai multe motive pentru plecarea milionarilor din Marea Britanie. ''Nerezidenții înstăriți au fost vizați de taxe suplimentare, ceea ce i-a făcut pe mulți dintre ei să plece din țară'', a spus Andrew Amoils. În plus, nivelul câștigurilor de capital și taxele pe proprietăți imobiliare i-au descurajat pe pensionarii și proprietarii de firme înstăriți, iar aceste taxe au avut efecte secundare asupra gestionării de active și sectorului birourilor de familie, care au dat semne de declin.



''Istoric, o mare parte a atractivității Marii Britanii a stat în limba sa, engleza, care este prima sau a doua limbă în rândul majorității indivizilor înstăriți din întreaga lume. Cu toate acestea, de-a lungul timpului asta a devenit mai puțin important pe măsură ce au crescut economiile altor țări vorbitoare de engleză (SUA, Australia și Canada)'', a spus Amoils. ''Mai mult, există acum mai multe piețe cu venituri mari unde cei care vorbesc doar engleză se pot descurca, inclusiv cele din Singapore, Emiratele Arabe Unite, Noua Zeelandă, Malta, Elveția și Maurițius. Școlile și universitățile de top din aceste țări s-au îmbunătățit și ele și multe dintre ele sunt evaluate acum la egalitate cu cele din Marea Britanie'', a adăugat Amoils.



Fondatorul firmei Pimlico Plumbers, Charlie Mullins, care s-a mutat în Spania a declarat pentru cotidianul The Times că ''Marea Britanie are probleme. Nu o să dau vina în întregime pe laburiști, conservatorii au și ei partea lor de vină, dar laburiștii au înrăutățit lucrurile. Au majorat taxele, au introdus noi legi cu privire la ocupare forței de muncă, precum obligația de a avea un contract încă din prima zi. Toate acestea îngreunează derularea unei afaceri''