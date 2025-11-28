Piaţa imobiliară din România, printre cele mai puţin reglementate din Europa. Agenţii cer deblocarea legii "Agentului Imobiliar"

2 minute de citit Publicat la 14:20 28 Noi 2025 Modificat la 14:27 28 Noi 2025

Jucătorii din piaţa imobiliară spun că sunt necesare cateva instrumente care să permită o informare completă a cumpărătorilor și a profesioniștilor din domeniu. Foto: Getty Images

Piața imobiliară din România rămâne una dintre cele mai puțin reglementate din Europa, avertizează reprezentanții profesiei și liderii din industrie. Aceștia cer autorităților adoptarea rapidă a legii "Agentului Imobiliar". Dincolo de provocări, digitalizarea însă le ușurează munca în finalizarea tranzacțiilor. Cele mai importante teme din acest sector au fost dezbătute la conferința ''Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare", organizată de platforma HomeZZ și susținută de Antena 3 CNN.

Jucătorii din piața imobiliară spun că sunt necesare câteva instrumente care să permită o informare completă a cumpărătorilor și a profesioniștilor din domeniu. În principal, adoptarea legii "Agentului Imobiliar", care stă la sertar, în Parlament, de ani buni. Proiectul de lege ar obliga agenții imobiliari să aibă studii superioare, să susțină cursuri de formare profesională de minimum 180 de ore și să plătească anual o asigurare de răspundere profesională pentru a-și putea exercita meseria.

"Astăzi vă spun foarte clar că este zero reglementată și accesul în breaslă este extrem de facil. Practic, și dumneavoastră puteți fi agent imobiliar de mâine. Transparența este cea care lipsește cel mai mult din piață. Să fim sinceri: în piața de revânzări, cu toții v-ați lovit de acele anunțuri imobiliare și de acel cerc enervant, de date tehnice eronate, și nu de locația exactă.

Noi ne dorim foarte tare să existe un minim de filtrare. Da, un minim de studii, un minim de practică, de fundamente juridice, de practică imobiliară", a spus Toma Filipovici, purtător de cuvânt al Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România (APAIR).

"Am adresat un chestionar agenților imobiliari. Din fericire, au răspuns destul de mulți, câteva sute. Primul lucru pe care l-au solicitat a fost predictibilitatea fiscală, alături de adoptarea imediată a legii agentului imobiliar", a adăugat Răzvan Marinescu, fondatorul Acceleratorului de Performanță în Imobiliare (API).

Dincolo de provocări, profesioniștii din imobiliare s-au adaptat rapid, iar digitalizarea și noile aplicații informatice au simplificat considerabil procesul de finalizare al tranzacțiilor.

"Am creat o aplicație care practic culege toate datele exact, mergând pe litera legii, cu obligațiile părților, chiar dacă ea încă nu a fost adoptată, astfel încât să se facă disclosure pe toate aspectele importante ale imobilului, pe toate viciile, pe toate problemele de natură juridică și să se constituie în final într-o anexă la contractul de servicii de intermediere", a spus și Vlad Poenaru, manager general la o societate de imobiliare.

