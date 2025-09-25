Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită din nou. Cât va mai fi valabilă

Prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost adoptată în şedinţa de guvern, a scris ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Anunţul ministrului vine în completarea unei postări anterioare în care salută decizia Coaliţiei de guvernare de a prelungi măsura instituită de PSD privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026.

„Salut decizia Coaliţiei de guvernare de a prelungi măsura instituită de PSD privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026. Mulţumesc Consiliului Concurenţei pentru datele furnizate în susţinerea acestei măsuri care şi-a dovedit deja utilitatea pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii”, a scris miercuri pe Facebook ministrul Agriculturii.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, o măsură luată în august 2023 pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor şi care viza 14 grupe de produse alimentare, a fost continuată şi în 2024, însă lista a fost extinsă la mai multe produse.

Executivul a decis, la sfârşitul anului trecut, prelungirea măsurii până la 30 iunie 2025, o nouă prelungire cu trei luni, respectiv până la 30 septembrie 2025, fiind aprobată ulterior.