Plafonul pentru aplicarea sistemului TVA la încasare va fi majorat la 5 milioane de lei în acest an

Plafonul pentru aplicarea sistemului TVA la încasare va fi majorat la 5 milioane de lei în acest an. Foto: Getty Images

Plafonul pentru aplicarea sistemului TVA la încasare va fi majorat în două etape, la 5 milioane de lei în perioada 1 martie - 31 decembrie 2026 și, respectiv, la 5,5 milioane de lei începând cu data de 1 ianuarie 2027, potrivit proiectului de lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat de Ministerul Finanțelor.

Plafonul actual, de 4,5 milioane de lei, este depășit și necorespunzător realității economice, în contextul creșterii din ultimii ani a cursului euro și a valorii tranzacțiilor, susțin inițiatorii proiectului de act normativ, în nota de fundamentare a documentului.

'În contextul creșterii din ultimii ani a cursului euro, plafonul actual pentru aplicarea sistemului TVA la încasare nu mai reflectă intenția legiuitorului exprimată prin Legea nr. 296/2020, fiind necesară o actualizare a acestui plafon în funcție de evoluția cursului euro. Totodată, creșterea accelerată a valorii tranzacțiilor, determinată atât de inflație, cât și de evoluția cursului valutar, face ca actualul plafon să fie depășit și necorespunzător realității economice. De asemenea, menținerea plafonului actual generează riscul depășirii acestuia de către un număr tot mai mare de contribuabili și apariția blocajelor în fluxurile financiare ale acestora, în special ale întreprinderilor mici și mijlocii, care depind de acest regim pentru menținerea unui cash-flow stabil. Întârzierea modificării plafonului ar putea conduce la creșterea presiunii asupra lichidităților și la riscuri operaționale', explică MF, potrivit Agerpres.

Sistemul TVA la încasare constă în faptul că exigibilitatea TVA se amână până la data încasării contravalorii integrale/parțiale a livrării de bunuri/prestării de servicii, iar dreptul de deducere a TVA este amânat până la data la care TVA aferentă bunurilor/serviciilor a fost plătită furnizorului/prestatorului.