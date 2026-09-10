Preţul gazelor din Europa a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. UE are şi cele mai scăzute rezerve de gaze din istorie

UE are cele mai scăzute rezerve de gaze din istorie. Sursa foto: getty images

Prețurile gazelor naturale în Europa au urcat la aproximativ 75 de euro pe megawat-oră, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind aprovizionarea pentru iarna 2026-2027, notează TVP World.

Gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE este de aproximativ 66%, cel mai scăzut nivel înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 15 ani.

Piața se confruntă din nou cu presiuni cauzate de perturbările în aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu, de concurența sporită pentru livrări alternative și de îngrijorările privind capacitatea Europei de a-și reface stocurile înainte ca cererea să crească în lunile mai reci.

Europa a mizat pe Qatar și a amânat achizițiile

Experții spun că Europa a mizat pe Qatar și a amânat achizițiile, apoi prețurile au explodat. În spatele deficitului se află o estimare greșită făcută de companiile europene din sectorul energetic. Furnizorii de energie și traderii au amânat achizițiile de gaze, anticipând că Qatarul, al doilea cel mai mare exportator mondial de gaze naturale lichefiate, își va relua livrările.

Scăderea nivelului gazelor naturale din depozite riscă să intensifice în următoarele luni cursa pentru aprovizionarea cu GNL, în condițiile în care Europa și Asia concurează pentru un volum tot mai redus de gaze disponibile, iar GNL-ul din Orientul Mijlociu rămâne blocat în zona strâmtorii Ormuz.

Având în vedere nivelul atât de scăzut al gazelor din depozite înaintea iernii, Europa trebuie încă să cumpere gaze în valoare de peste 8,1 miliarde de dolari la prețurile actuale pentru a ajunge chiar și la cel mai scăzut obiectiv de stocare, de 75%, potrivit calculelor Bloomberg.

Totuşi, consumul european de gaze a scăzut cu aproximativ 20% din 2022. O pondere mai mare a producției de energie electrică din surse regenerabile a redus gradul de utilizare a centralelor pe gaze, în timp ce unitățile industriale și-au îmbunătățit eficiența energetică sau și-au încetat complet activitatea.

Reducerea temperaturii setate la termostatele locuințelor a contribuit, de asemenea, la scădere.