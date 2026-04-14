Preţurile la RCA au explodat: Asigurarea s-a dublat pentru unii șoferi. Explicațiile specialiștilor

Polițele RCA s-au scumpit din nou. Autoritatea de Supraveghere Financiară vorbeşte despre creşteri de 5% pentru poliţele obligatorii, dar şoferii spun că, în realitate, majorările sunt de zeci de procente.

În timp ce ASF raportează creșteri oficiale de doar cinci procente, mulți șoferi care își reînnoiesc polițele obligatorii au parte de un șoc la vederea ofertelor. Aceștia raportează creșteri, în medie, cu 20-30 de procente, însă există cazuri unde prețul s-a dublat față de anul trecut.

Specialiștii au câteva explicații. De vină ar fi, pe de o parte, costurile tot mai mari ale reparațiilor în service-uri și scumpirea pieselor de schimb. Pe de altă parte, anumite mărci de autoturisme au fost incluse în clase de risc ridicat, din cauza frecvenței mari ale accidentelor în care sunt implicate.

Așadar, brokerii avertizează că sistemul bonus-malus nu mai este un scut eficient. Chiar și șoferii aflați în clasa maximă de bonus, cei care n-au provocat niciun accident în ultimii ani, se trezesc că plătesc mai mult decât plăteau atunci când erau începători.

O altă explicație ar putea fi legată de trecerea șoferului într-o altă categorie de vârstă, considerată a fi cu risc mai mare de accidente. Din cauza prețurilor, se estimează că trei din 10 șoferi circulă fără asigurare obligatorie. Aceștia riscă să rămână fără plăcuțe de înmatriculare și să plătească amenzi de cel mult 2.000 lei.